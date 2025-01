Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro - premiera smartfonów z wyższej półki. Na pokładzie ekrany 144 Hz i wydajne procesory od MediaTeka

W końcu doczekaliśmy się premiery wyczekiwanych smartfonów Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro. Poprzednie flagowe urządzenia tego producenta z literką "T" okazywały się nadzwyczaj atrakcyjne i wiele wskazuje na to, że nie inaczej będzie również tym razem. Urządzenia na pierwszy rzut oka zauważalnie różnią się od zwykłej "trzynastki". Wiele różnic widać także w samej specyfikacji technicznej. Sprawdźmy dokładnie, co dla nas przygotowano.

Xiaomi 13T Pro trafia do sprzedaży w wersji 12 + 512 GB w cenie 3999 zł, natomiast Xiaomi 13T w wersji 8 + 256 GB został wyceniony na 2999 zł. Co więcej, dla pierwszych klientów przygotowano atrakcyjne prezenty w postaci hulajnogi Mi Electric Scooter Essential lub tableta Redmi Pad.

Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T wizualnie niczym się od siebie nie różnią, ale jak przekonacie się za chwilę, diabeł tkwi w szczegółach. Oba modele mają 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes (AMOLED) o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, który obsługuje częstotliwość odświeżania 144 Hz. Na co dzień można liczyć na jasności do 1200 nitów, jednak maksymalnie panel jest w stanie zapewnić luminację na poziomie aż 2600 nitów. Ponadto producent obiecuje zgodność z paletą DCI-P3 i standardem HDR10+. Model Pro zasilany jest przez układ MediaTek Dimensity 9200+ z 12 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci UFS 4.0, natomiast model 13T posiada SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra z 8 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci UFS 3.1.

Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13T Wyświetlacz 6,67", CrystalRes AMOLED, 144 Hz, HDR10+, 2712 x 1220 pikseli Procesor MediaTek Dimensity 9200+ MediaTek Dimensity 8200-Ultra Pamięć na dane 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 3.1 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8 lub 12 GB LPDDR5 Bateria 5000 mAh Ładowanie 120 W HyperCharge 67 W Aparat główny 50 MP, 24 mm Leica, f/1.9, OIS

50 MP, 50 mm Leica telephoto, f/1.9

12 MP, ultraszerokokątny 15 mm Leica, f/2.2 Aparat przedni 20 MP, f/2.2 Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 162,2 x 75,7 x 8,49 mm Waga 206 g 197 g Kolory Meadow Green, Black Meadow Green, Black Cena premierowa 3999 zł 2999 zł

Oba urządzenia zostały wyposażone w zestaw trzech aparatów 50 + 50 + 12 MP, które posiadają obiektywy Summicron zaprojektowane wspólnie z firmą Leica. Mimo wszystko to model 13T Pro zapewni nieco większe możliwości foto-wideo, a to dzięki funkcji indywidualnego modyfikowania ustawień aparatów, opcji nagrywania w trybie 8K@24fps, rejestrowania wideo z próbkowaniem kolorów LOG 4:2:0 lub kodekiem H.265 czy obsługą tabel LUT. Ponadto nowe urządzenia wyróżniają się obudową z certyfikatem IP68, zieloną i czarną wersją kolorystyczną, głośnikami stereo Dolby Atmos, a także baterią o pojemności 5000 mAh, która można szybko naładować (13T z mocą 67 W, a 13T Pro z mocą 120 W HyperCharge).

Jeśli chodzi o kwestie systemowe, smartfony bazują na Androidzie 13 z MIUI 14. Co ważne, producent chwali się, że oba modele otrzymają aktualizacje aż czterech generacji systemu operacyjnego Android, a także pięć lat poprawek zabezpieczeń. Przejdźmy w końcu do cen. Xiaomi 13T Pro trafia do sprzedaży w wersji 12 + 512 GB w cenie 3999 zł, natomiast Xiaomi 13T w wersji 8 + 256 GB został wyceniony na 2999 zł. To jednak nie wszystko, bowiem na start przygotowano atrakcyjną promocję trwającą od teraz do 8 października włącznie (lub do wyczerpania zapasów). Przy kupnie Xiaomi 13T Pro klient ma otrzymać w prezencie hulajnogę Mi Electric Scooter Essential wartą 1799 zł, natomiast osoby kupujące Xiaomi 13T dostaną za darmo tablet Redmi Pad 4 + 128 GB o wartości 1199 zł.

Źródło: Xiaomi