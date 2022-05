NVIDIA oraz ASUS ponownie współpracują. Owocem jest monitor ASUS ROG Swift z odświeżaniem 500 Hz oraz G-SYNC

Producenci ekranów dla monitorów (oraz notebooków) do gier w ostatnich latach mają ogromne parcie na zwiększanie częstotliwości odświeżania. Przejście z 60 na 120/144 Hz dawało ogromną różnicę w odczuciu lepszej płynności wyświetlanego obrazu. Później przyszła era takich częstotliwości jak 170 Hz czy 240 Hz. Tymczasem na rynku e-sportowym, w którym płynność jest niezwykle ważna, zaczęto wprowadzać monitory o jeszcze wyższej częstotliwości odświeżania. Wszyscy z pewnością pamiętamy pierwsze zapowiedzi ekranów 360 Hz, które zostały połączone dodatkowo z techniką odświeżania NVIDIA G-SYNC oraz funkcją o nazwie NVIDIA Reflex. Podczas trwających targów Computex, firmy NVIDIA oraz ASUS postanowiły pójść jeszcze dalej, czego owocem jest najnowsza propozycja z linii ASUS ROG Swift.

W trakcie targów Computex, NVIDIA oraz ASUS zaprezentowały monitor ROG Swift z odświeżaniem na poziomie aż 500 Hz. Ponadto sprzęt wspiera technikę odświeżania NVIDIA G-SYNC.

Jeśli odświeżanie 360 Hz było dla kogoś zbyt niską wartością, to najnowsza propozycja firmy ASUS powinna go zainteresować. Podczas prezentacji NVIDII ujawniono pierwsze szczegóły dotyczące monitora ROG Swift (pełna nazwa nie została ujawniona, co oznacza że projekt może być wciąż na wczesnym etapie produkcyjnym). To sprzęt przygotowany dla najbardziej wymagających, e-sportowych graczy. Charakteryzuje się odświeżaniem na niebotycznym wręcz poziomie 500 Hz, oczywiście w połączeniu z NVIDIA G-SYNC oraz NVIDIA Reflex (sprzęt ma wbudowane narzędzie Reflex Analyzer). Dzięki temu obraz ma być nieskazitelnie wręcz płynny oraz czysty w dynamicznym ruchu.

Osoby, które z kolei oczekują również wysokiej jakości obrazu, mogą być rozczarowane. Nowy monitor ASUS ROG Swift oferuje bowiem 24-calowy panel TN o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Oczywiście zdarzały się matryce TN o całkiem solidnym pokryciu barw, jednak w dalszym ciągu wadami będą odpowiednio niski kontrast oraz kiepskie kąty widzenia. Na chwilę obecną jednak nie wiemy kiedy dokładnie monitor trafi do sprzedaży. Jesteśmy jednak pewni, że pomimo zastosowania ekranu 24" Full HD TN, jego cena nie będzie niska. Certyfikat NVIDII + 500 Hz + wbudowane narzędzie Reflex Analyzer swoje zrobią z ceną.

Źródło: NVIDIA