Test monitora iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle - Ultrawide dla graczy z matrycą VA, odświeżaniem 165 Hz oraz HDR

iiyama to japońska firma specjalizująca się w monitorach komputerowych oraz profesjonalnych ekranach, która obecna jest na rynku od 1973 roku. Konsumenci cenią sobie ich propozycje za dobry stosunek ceny do jakości i możliwości. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o nadchodzącym debiucie nowego modelu, tym razem wykorzystującego ultrapanoramiczny ekran. Mowa o monitorze iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle. W przeciwieństwie do wielu innych monitorów marki, tym razem iiyama postawiła na mocno zakrzywiony ekran VA. Oferuje on wysoką rozdzielczość oraz wysoką częstotliwość odświeżania, a przy tym ma odznaczać się niskim czasem reakcji. Na papierze monitor wygląda na bardzo rozbudowany pod kątem specyfikacji, zobaczmy zatem czy realne testy potwierdzą pozytywny wydźwięk dochodzący z suchej dokumentacji.

Autor: Damian Marusiak

Monitor iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle wykorzystuje matrycę VA o przekątnej 34 cali oraz rozdzielczości 3440 x 1440. Mamy zatem do czynienia z monitorem ultrapanoramicznym, w dodatku dość mocno zakrzywionym (co dla ekranu VA może być bardzo pomocne w kontekście chociażby polepszenia kątów widzenia). Maksymalna luminancja sięga 550 nitów, z kolei kontrast statyczny wynosi 3000:1. Nie brakuje także wysokiej częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz (tylko po kablu DisplayPort) oraz czasu reakcji na poziomie 0.4 ms MPRT. Monitor odznacza się swoim charakterystycznym, klasycznym designem, bardzo podobnym do tego co zobaczyliśmy już w mniejszych modelach Red Eagle. Monitor już przez nas testowany od wielu tygodni, jednak naszą opinię chcieliśmy opublikować bliżej sklepowego debiutu - ten nastąpi już w maju. Nadeszła zatem pora, by podsumować ten okres użytkowania.

Monitor iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle to nowa propozycja w ofercie japońskiej firmy. Tym razem dla graczy przygotowano monitor z ekranem o przekątnej 34 cali, rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli oraz 165 Hz odświeżaniem. Promień krzywizny sprzętu sięga 1500R.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA w monitorze iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic. Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle Typ matrycy VA (Vertical Alignment) Przekątna ekranu 34 cale Rozdzielczość ekranu 3440 x 1440 pikseli Rozmiar plamki 0.232 mm Technologia odświeżania AMD FreeSync Premium:

48-165 Hz dla DP 1.4

48-100 Hz dla HDMI 2.0 Częstotliwość odświeżania ekranu 165 Hz (DisplayPort 1.4)

100 Hz (HDMI 2.0) Zakrzywienie 1500R Głębia barw 8-bit (16.7 mln odcieni barw) Czas reakcji matrycy 0.4 ms MPRT Kontrast statyczny 3000:1 Maksymalna luminancja 550 nitów HDR VESA DisplayHDR 400 (HDR10) Typ matrycy Matowy ekran Pokrycie przestrzeni barw sRGB ~99% Dostępne złącza cyfrowe 2x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm

HUB USB 3.0 (x4) Głośniki 2 W (x2) Waga (z podstawą) 8.7 kg Pivot - Gwarancja 36 miesięcy Door-to-door

W teście monitora iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.