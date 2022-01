Alienware 34 QD-OLED - pierwszy na świecie, ultrapanoramiczny i zakrzywiony monitor z ekranem QD-OLED

Raptem wczoraj informowaliśmy, że Samsung finalizuje prace nad ekranami QD-OLED, czyli połączeniem niebieskiej matrycy OLED z warstwą kropek kwantowych. Okazuje się, że już podczas targów CES 2022 prezentowane są pierwsze urządzenia, wykorzystujące technologię firmy Samsung Display. W nadchodzących miesiącach do sprzedaży trafi monitor Dell Alienware 34 QD-OLED (oznaczenie AW3423DW). Będzie to pierwszy na świecie, ultrapanoramiczny i zakrzywiony monitor z ekranem OLED. Najszybciej sprzęt trafi do sprzedaży w Chinach, bo już 2 marca. Kolejnym przystankiem będzie Ameryka Północna - 29 marca i na końcu reszta świata - 5 kwietnia. Bliżej tych premier dowiemy się szczegółów na temat ceny urządzenia.

Dell podczas targów CES 2022 zaprezentował pierwszy na świecie monitor z ekranem QD-OLED produkcji Samsung Display. Alienware 34 QD-OLED oferuje rozdzielczość 3440x1440 pikseli, 175 Hz częstotliwość odświeżania oraz szczytową jasność sięgającą 1000 nitów.

Alienware 34 QD-OLED to 34-calowy monitor o rozdzielczości 3440x1440 pikseli oraz 175 Hz częstotliwością odświeżania. Wykorzystuje on matrycę QD-OLED produkcji Samsung Display, który oferuje m.in. szczytową jasność na poziomie 1000 nitów (250 nitów dla całego, białego ekranu), kontrast dochodzący do nieskończoności, perfekcyjną czerń oraz odpowiednio 99,3% i 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i sRGB (dla sRGB cała objętość sięga 149%). Matryca ma ponadto oferować bardzo niski, uśredniony błąd deltaE, poniżej 2 punktów już po wyjęciu z pudełka. Ekran odznacza się także ekstremalnie niskim czasem reakcji, wynoszącym 0,1 ms GtG.

Monitor Alienware 34 Quantum Dot OLED dodatkowo jest zakrzywiony - promień krzywizny wynosi 1800R. Sprzęt będzie ponadto certyfikowany logiem NVIDIA G-SYNC Ultimate, co oznacza, że wewnątrz monitora znajdzie się dodatkowy moduł G-SYNC. Jeśli chodzi o zastosowane porty, to Alienware 34 QD-OLED zaoferuje m.in. dwa złącza HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, cztery USB typu A, sieciowy port Ethernet RJ-45 oraz gniazdo audio-jack 3.5 mm. Waga monitora wynosi natomiast 7.07 kg. Nie zabraknie także podświetlenia RGB, którym będzie można sterować za pośrednictwem oprogramowania AlienFX.

Źródło: Notebookcheck