Telewizory Samsung QD-OLED z Quantum Dot pojawią się jeszcze w tym roku. Pierwsze szczegóły specyfikacji nowych TV

Jak doskonale wiecie, obecnie rynek telewizorów dzieli się na te wykorzystujące panele LCD oraz na organiczne panele OLED, produkowane wyłącznie przez firmę LG Display. Jest to powiązane głównie z patentami wykorzystywanymi przez koreańską firmę, dzięki czemu obecnie na ona w zasadzie monopol na produkcję OLED-ów. W tego typu ekrany wyposażają się takie firmy jak Sony, Panasonic, Philips czy Loewe. Samsung z kolei w ostatnich latach mocno stawia na telewizory QLED, które są modelami LCD z dodatkową warstwą kropek kwantowych. W zeszłym roku wprowadzono także bardziej zaawansowaną wersję Neo QLED, które wykorzystują podświetlenie typu Mini LED. W tym roku, podczas targów CES, Samsung prezentuje nowe modele MICRO LED, które oferowane będą w rozmiarach 89, 101 i 110", a także kolejną generację Neo QLED. W ciągu najbliższych kilku tygodni, koreański producent zdradzi w końcu szczegóły na temat innej technologii, nad którą pracuje - QD-OLED.

W ciągu najbliższych tygodni poznamy w końcu szczegóły dotyczące nowej serii telewizorów Samsunga, wykorzystujących technologię QD-OLED. Pierwsze szczegóły dotyczące specyfikacji pojawiły się na CES 2022.

QD-OLED w teorii prezentuje się ciekawiej od rozwiązania od lat stosowanego przez LG Display. Samsung bowiem zamierza zredukować ilość subpikseli (3 zamiast 4) oraz warstw emitujących światło (2 zamiast 4). Tym samym ilość warstw w takim panelu ma zostać zmniejszona z 22 do 13, co przekładać się będzie przede wszystkim na niższy koszt produkcji, wynoszący około 26 USD za każdy metr kwadratowy produkcji panelu QD-OLED. Rdzeniem wyświetlacza ma być niebieska dioda OLED będąca źródłem światła oraz kropki kwantowe umieszczone na zielonych oraz czerwonych filtrach, umieszczonych bezpośrednio nad niebieską diodą OLED. Takie rozwiązanie ma umożliwić produkcję ma

Wygląda na to, że technologia QD-OLED w najbliższych tygodniach zostanie zaprezentowana na konkretnych przykładach telewizorów. Wprawdzie żaden model Samsung QD-OLED nie pojawił się na konferencji firmy w ramach CES 2022, to sama technologia otrzymała nagrodę "CES 2022 Best of Innovations". Sam producent potwierdził także redakcji CNET, że w ciągu najbliższych tygodni zostaną ujawnione nowe informacje na temat nadchodzącej premiery. Samsung QD-OLED TV ma być pierwszym telewizorem, w którym technologia OLED RGB zostanie połączona z warstwą kropek kwantowych. Umożliwi to nie tylko zwiększenie maksymalnej luminancji, ale także zaoferowanie pełnej palety DCI-P3 oraz większej odporności panelu na długotrwałe użytkowanie. Telewizor z QD-OLED ma oferować 4 porty HDMI 2.1, częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz, układ Neo Quantum Processor oraz bardzo dobrej jakości audio. Pozostaje nam czekać na finalne informacje o specyfikacji oraz dacie premiery.

