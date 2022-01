Samsung zapowiada nowe telewizory i ekrany Neo QLED i MICRO LED na 2022 r. Wśród nich prawdziwe olbrzymy do 110 cali

CES 2022 tuż tuż, i to właśnie na tym evencie poznamy szczegóły dotyczące nadchodzących urządzeń TV Samsunga, jednak już teraz południowokoreańska marka uchyliła spory rąbek tajemnicy odnośnie tego, czego możemy się spodziewać. A mowa o nowych odbiornikach Neo QLED oraz o ekranach MICRO LED. Producent podkreśla, że nadchodzące rozwiązania to przede wszystkim udoskonalona jakość obrazu i dźwięku, większy wybór rozmiarów ekranu, możliwe do spersonalizowania akcesoria i usprawniony interfejs. Wszystko to ma sprawiać, że urządzenia z oferty na rok 2022 przybliżą realizację wizji Samsung, która brzmi: Ekrany wszędzie, ekrany dla wszystkich.

"Ekrany wszędzie, ekrany dla wszystkich" - takim mottem ma kierować się Samsung w najbliższych miesiącach, a nawet latach. Już teraz, jeszcze przed CES 2022, prezentuje pierwsze rozwiązania, mające przybliżać ową wizję.

Najpierw sprawdźmy, co zaproponuje rozwiązanie MICRO LED. Jak podkreśla Samsung, jest to najnowocześniejsza technologia, która dostarczy najwyższej w swojej klasie jakości za sprawą 25 milionów diod LED wielkości mikrometra, indywidualnie generujących światło i kolor. Podczas nadchodzącego eventu CES 2022, marka ma pokazać rozwiązania MICRO LED w rozmiarach 110", 101" oraz 89". MICRO LEDy będą także obsługiwać 20-bitową głębię skali szarości. Oznacza to, że ekran będzie w stanie odwzorować każdy detal sceny, oferując przy tym szczegółową kontrolę. Będzie to możliwe m.in. dzięki sterowaniu jasnością i kolorem, które obejmie ponad milion poziomów, i które ma tym samym zagwarantować wrażenia w jakości HDR.

Ekran MICRO LED wyświetla ponadto 100% palety barw DCI-P3 oraz Adobe RGB. MICRO LED zagwarantuje także kilka ulepszonych opcji i funkcji dotyczących m.in. personalizacji. Mowa np. o Trybie Sztuka, który pozwoli prezentować na ekranie wybrane dzieła czy fotografie. Dostępna będzie również opcja Multi View umożliwiająca jednoczesne śledzenie treści pochodzących z czterech różnych źródeł – z dowolnego spośród czterech portów HDMI urządzenia bądź ze wszystkich tych portów na raz – w rozdzielczości 4K przy nawet 120 kl./sek. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o rozwiązaniu Dolby Atmos, które dostarczy wrażeń audio dzięki górnym bocznym oraz dolnym głośnikom kanałowym.

Samsung poinformował także o nowościach linii Neo QLED na ten rok. Mają one pojawić się w nowych odbiornikach dzięki procesorowi Neo Quantum oraz rozwiązaniu Dynamic Sound Experience. I tak, tegoroczny układ Neo Quantum na zagwarantować zaawansowane mapowanie kontrastu za sprawą BLU (jednostki podświetlenia), zwiększając skalę luminacji z 12- do 14-bitowej, co ma umożliwić lepszą kontrolę źródła światła, jakim są diody Quantum Mini LED. W efekcie telewizor ma kontrolować oświetlenie na skali obejmującej 16 384 kroków, a zatem czterokrotnie więcej, niż oferowane we wcześniejszych modelach 4096 kroków.

Wśród nowości znajdziemy jeszcze takie rozwiązania jak Shape Adaptive Light (analiza linii, kształtów i powierzchni celem sterowania układem światła z diod Mini LED) czy Real Depth Enhancer ("multi-inteligentny" algorytm sterujący jakością obrazu). Nie zapomniano o trybie EyeComfort, funkcji OTS Pro (głośniki kierujące dźwięk ku górze) oraz o Dolby Atmos. Podczas CES 2022 nie zabraknie ponadto prezentacji tzw. telewizorów lifestyle'owych z serii The Frame, The Serif oraz The Sero oraz nowej platformy Smart Hub, która połączy w sobie rozwiązania takie jak Gaming Hub, Watch Together, NFT Platform oraz Smart Calibration. Więcej na temat tych rozwiązań możecie poczytać szerzej na stronie producenta, a już niebawem, również na PurePC, pojawią się konkrety prosto z CES 2022.

Źródło: Samsung