HDR+ Gaming – nowy format HDR pojawi się w monitorach i telewizorach Samsunga już w przyszłym roku

Telewizory oraz monitory marki Samsung, które pojawią się w sprzedaży w 2022 roku będą obsługiwać niedawno zaprezentowany standard HDR10+ Gaming. Format ten ma zapewniać graczom różnorodne funkcje, takie jak zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) do 120 Hz oraz automatyczna korekcja barw w HDR w zależności od gry. Producent nie ujawnił pełnej listy urządzeń, które otrzymają ów standard, ale możemy się spodziewać, że stanie się to już podczas nadchodzących targów CES 2022. Póki co wiadomo tyle, że HDR10+ Gaming pojawi się w linii telewizorów Samsung Neo QLED 2022, od serii Q70 wzwyż, a także w gamingowych monitorach sygnowanych logiem Samsung.

Rozwiązanie HDR+ Gaming pojawi się w przyszłorocznych modelach telewizorów i monitorów marki Samsung. Pozwoli to na odwzorowywanie barw w grach takimi "jak zaplanował to deweloper".

Idea standardu HDR+ Gaming polega na tym, aby gracz nie musiał samodzielnie bawić się z ustawieniami dotyczącymi High Dynamic Range, ponieważ silnik danej gry samodzielnie i automatycznie kalibruje kolory w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mają być one wyświetlane zgodnie z zamierzeniami deweloperów. Sam HDR to oczywiście nic nowego, a więc uwypuklanie detali w ciemnych i jasnych partiach obrazu, bez jednoczesnego zaburzania kontrastu.

Wyzwaniem dla Samsunga będzie teraz nakłonienie możliwie dużej liczby deweloperów do przyjęcia standardu w grach. Oczekuje się jednak, że już podczas wspomnianego eventu CES 2022, zaprezentowane zostaną pierwsze tytuły wspierające HDR+ Gaming (m.in. od Sabre Interactive). Aby pomóc utorować drogę dla gier PC wykorzystujących HDR+ Gaming, Samsung już teraz zapowiedział, że karty graficzne NVIDII (GeForce RTX 30xx, RTX 20xx oraz GTX 16xx) otrzymają dedykowane formatowi sterowniki już w najbliższych miesiącach.

