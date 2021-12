Huawei P50 Pocket – składany smartfon z układem Snapdragon 888 powalczy z Motorolą Razr i Samsungiem Galaxy Z Flip

Czy tego chcemy czy nie, producenci smartfonów chcą jakby nieco na siłę przekonać konsumentów do przejścia na smartfony składane. W ciągu ostatnich bowiem lat dosłownie zaroiło nam się od składańców poszczególnych marek. Nawet same tylko ostatnie godziny przyniosły zapowiedź OPPO Find N. Okazuje się, że także i Huawei nie chce zostać w technologicznym tyle. Niemal przed trzema latami marka wypuściła co prawda model składany identycznie jak Samsung Galaxy Z Fold (Mate X), który doczekał się nawet swojej drugiej generacji (choć nie w Europie), ale już teraz zmierza do nas z kolejnym składańcem. Huawei P50 Pocket - bo tak ma się nazywać nowa konstrukcja - będzie jednak składana w stylu znanym z modeli Samsung Galaxy Z Flip czy Motorola Razr, a więc wzdłuż krótszego boku.

Huawei P50 Pocket to kolejna składana konstrukcja producenta. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawi się ona w Europie.

Do sieci przedostały się oficjalne (choć niepełne) grafiki składanego smartfona, który swoją chińską premierę będzie miał 23 grudnia tego roku. Mowa o Huawei P50 Pocket, kompaktowej konstrukcji składanej wzdłuż krótszego boku, której ceny jeszcze nie poznaliśmy. Za wspomniany już model Mate X2, który nie pojawił się poza Chinami trzeba było zapłacić ok. 3000 dolarów, i choć nie spodziewamy się, aby P50 pocket miał być aż tak drogi, to tanio z pewnością też nie będzie. O smartfonie (z oficjalnych renderów) wiadomo natomiast, że będzie cechował się wysokim, wąskim wyświetlaczem i teksturowaną obudową w wariancie złotym lub srebrnym.

Co można z kolei powiedzieć na temat specyfikacji? Nazwa smartfona bezsprzecznie nawiązuje do serii P50, która w Chinach zadebiutowała na początku tego lata. Spodziewamy się więc takich podzespołów jak układ Qualcomm Snapdragon 888, 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz cztery kamery główne z jednostką Leica 50 MP na czele. Pozostałe informacje na temat smartfona to już tylko jeszcze większe spekulacje. Mowa np. o obecności dodatkowego wyświetlacza dotykowego tuż pod jednostkami foto, na który wskazywały patenty Huawei odnalezione latem ubiegłego roku. Za zastosowaniem takiego ekranu przemawiają także niedawne rendery domniemanego etui, które znajdziecie poniżej:

