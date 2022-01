Samsung Odyssey Neo G8 - Firma zapowiada topowy monitor 4K 240 Hz dla graczy, z podświetleniem Mini LED i wsparciem dla HDR

W 2020 roku Samsung wprowadził do swojego portfolio monitory gamingowe z serii Odyssey. Największe wrażenie robił topowy model Odyssey G9, wyposażony w ekstremalnie zakrzywiony ekran o przekątnej 49 cali oraz rozdzielczości 5120x1440 pikseli (tzw. Dual Quad HD). W ubiegłym roku producent zdecydował się na wprowadzenie jego odświeżonej wersji, o jeszcze bardziej zaawansowanej specyfikacji. Samsung Odyssey Neo G9 wyposażono w panel o identycznej przekątnej i rozdzielczości. Zdecydowano się jednak na użycie podświetlenia typu Mini LED, co umożliwia bardziej precyzyjne sterowanie kontrastem oraz czernią. Monitor oferuje także wyższą, maksymalną luminancję sięgającą 2000 nitów. Dla osób, które nie przepadają za tak dużymi ekranami, firma Samsung postanowiła przygotować inną propozycję. Taką ma być model Odyssey Neo G8.

Na chwilę przed targami CES 2022, Samsung zapowiedział nowy monitor dla graczy. Model Odyssey Neo G8 posiada 32-calowy ekran 4K z podświetleniem typu Mini LED oraz luminancją sięgającą 2000 nitów.

Samsung Odyssey Neo G8 będzie z pewnością jednym z najciekawszych monitorów dla graczy w 2022 roku. Jego właściwa prezentacja odbędzie się podczas targów CES, jednak już teraz koreański producent uchylił rąbka tajemnicy. Sprzęt zaoferuje 32-calowy ekran 4K o panoramicznych proporcjach 16:9. Wykorzysta jednak tą samą technologię Quantum Mini LED z diodami zmniejszonymi 40-krotnie względem zwykłych diod LED. Umożliwi to bardziej precyzyjne sterowanie podświetleniem, oferując luminancję na poziomie do 2000 nitów (Quantum HDR 2000). Podobnie jak 49-calowy Odyssey Neo G9, także 32-calowy Odyssey Neo G8 otrzyma bardzo zakrzywiony panel VA - promień krzywizny sięgnie 1000R.

Samsung Odyssey Neo G8 będzie zarazem pierwszym monitorem do gier, wyposażonym w ekran 4K i jednocześnie częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz. Czas reakcji matrycy wyniesie 1 ms (najpewniej GtG). Nie zabraknie wsparcia dla AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-SYNC Compatible (poprzez Adaptive-Sync). Sprzęt zostanie wyposażony w dwa porty HDMI 2.1 oraz jeden DisplayPort 1.4. Cena oraz data premiery pozostaje nieznana (spodziewamy się jednak debiutu w okresie wakacyjnym, podobnie jak w zeszłym roku Odyssey Neo G9). Oprócz wspomnianego modelu, Samsung na CES 2022 zaprezentuje także monitor UHD Monitor S8. Dostępny będzie w dwóch wersjach: 27 cali oraz 32 cale, w obu przypadkach z rozdzielczością 4K. Monitory zaoferują m.in. 98% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 oraz wsparcie dla HDR (VESA DisplayHDR 400 dla 27-calowego modelu oraz VESA DisplayHDR 600 dla 32-calowego). Monitor Samsung S8 otrzyma również port USB typu C z możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 90 W.

Źródło: The Verge