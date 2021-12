LG UltraFine Display Ergo 32UN880 - Test biurowego monitora z matrycą IPS 4K HDR oraz z ergonomiczną podstawą typu Ergo

Firma LG posiada w swojej ofercie bardzo udane monitory, zarówno dla graczy jak i profesjonalnych zastosowań. Dla graczy producent oferuje linię UltraGear, które bardzo często oparte są na matrycach NanoIPS, odznaczającymi się bardzo niskim opóźnieniem, niskim czasem reakcji oraz relatywnie niewielkim smużeniem. Jeśli jednak nie mamy parcia na wybór monitora do gier, zamiast tego szukamy dobrego urządzenia do wygodnej pracy w biurze, wówczas warty rozważenia może być model LG z serii UltraFine. Oprócz bardzo drogich modeli OLED, firma oferuje bowiem także zupełnie inne rozwiązania. Jednym z takich urządzeń jest LG UltraFine Display Ergo 32UN880, który posiada nie tylko duży ekran, ale także imponujące możliwości regulacji nóżki montażowej, co istotnie wpływa na ergonomię pracy.

Autor: Damian Marusiak

Elastyczna podstawa "Ergo" umożliwia ergonomiczną regulację ekranu poprzez przedłużenie, skrócenie, obrót w pionie i poziomie, zmianę wysokości, przechył jak również wybór idealnej pozycji ekranu dla wygody użytkownika. Rozbudowana podstawa "Ergo" pozwala na uzyskanie maksymalnego komfortu podczas codziennej pracy, wpływając także na to, że użytkownik mniej się męczy podczas użytkowania monitora UltraFine Ergo. Pomimo, że omawiana podstawka jest jedną z najważniejszych funkcjonalności monitora LG, producent nie ogranicza się wyłącznie do niej i oferuje także wsparcie dla standardu VESA. To jedna z najważniejszych funkcjonalności LG UltraFine Display Ergo 32UN880, która w dużej mierze sprawia, że mamy do czynienia z wyjątkowym urządzeniem do pracy w biurze. Pod względem obrazu również nie powinniśmy narzekać (przynajmniej w teorii), wszak monitor wyposażono w 32-calowy ekran 4K HDR.

Monitor LG UltraFine Display Ergo 32UN880 to biurowy monitor z ekranem 4K HDR, który przygotowany został z myślą o pracy z grafiką komputerową.

Monitor LG UltraFine Display Ergo 32UN880 wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie.

Specyfikacja testowanego monitora LG UltraFine Display Ergo 32UN880 Przekątna ekranu 31,5" Typ matrycy IPS Rozdzielczość 3840x2160 pikseli Luminancja 350 nitów Kontrast 1000:1 Technika odświeżania AMD FreeSync (45-60 Hz) Głębia kolorów 10-bit (8-bit + FRC) / 1.07 mld odcieni barw Czas reakcji matrycy 5 ms MPRT (Overdrive - Fastest)

16 ms MPRT (Overdrive - Normal) Tryb HDR HDR10 Zakrzywienie Płaski ekran Częstotliwość odświeżania 60 Hz Pokrycie barw sRGB / DCI-P3 100% / 95% Porty 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x USB typu C (DP 1.4 ALT, 60 W)

2x USB 3.0

1x audio-jack 3.5 mm Głośniki 2x 5 W Wsparcie dla pivot Tak Waga 6,5 kg (bez ramienia i nogi)

10,3 kg (zamontowany na uchwycie z zestawu) Gwarancja 3 lata Cena w dniu publikacji 2999 zł

W teście monitora LG UltraFine Display Ergo 32UN880, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru energii w kilku wariantach.