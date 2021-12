Samsung Exynos 2200 - premiera układu tuż tuż. Pierwsze informacje wskazują, że rewolucji w wydajności nie będzie

Procesor Samsung Exynos 2200 już od wielu miesięcy zapowiada się niezwykle ciekawie. Dotychczasowe flagowe chipy Koreańczyków mogły nas nieco rozczarowywać, bowiem wydajnościowo niemal zawsze przegrywały z innymi topowymi SoC, a dodatkowo można było mieć mnóstwo zastrzeżeń co do ich nagrzewania się czy szybkiego drenażu baterii. Tym razem jednak mamy nadzieję, że będzie inaczej. W końcu na pokładzie znajdzie się układ graficzny RDNA2 przygotowany we współpracy z AMD, a co to coś musi znaczyć. Wiemy już, że nowy chip będzie zasilał nadchodzące flagowe smartfony z linii Galaxy S22, jednak zanim poznamy je oficjalnie, Samsung omówi nam nowego Exynosa.

Wygląda na to, że Samsung Exynos 2200 będzie tylko nieznacznie szybszy od modelu 2100. Mówi się o zaledwie 5% wzroście mocy obliczeniowej CPU i 17% wzroście w wydajności GPU. Już 11 stycznia powinno się okazać, ile jest prawdy w tych doniesieniach.

Producent ogłosił właśnie za pomocą krótkiego teasera, że procesor Exynos 2200 zostanie zaprezentowany już 11 stycznia. Zapowiada się na to, że układ wzniesie granie na smartfonie na jeszcze wyższy poziom. Wcale nas nie dziwią takie slogany, biorąc pod uwagę, że na pokładzie znajdzie się długo zapowiadanej grafiki AMD RDNA2 wspierającej m.in. ray-tracing. Poza tym wg dotychczasowych przecieków SoC będzie składał się także z jednego rdzenia ARM Cortex-X2, trzech ARM Cortex-A710 i czterech ARM Cortex-A510. Konstrukcyjnie będzie więc podobny do Snapdragona 8 Gen 1 od Qualcomma.

Co ciekawe, mimo zabójczej specyfikacji (przynajmniej na papierze) chip wcale nie musi zachwycać wydajnością. Niedawno pojawiły się przecieki od niejakiego @AhmedQwaider888, wg których Exynos 2200 będzie tylko nieznacznie szybszy od modelu 2100. Mówi się o 5% wzroście mocy obliczeniowej CPU i 17% wzroście w wydajności GPU. Trzeba przyznać, że to nieco rozczarowujące wzrosty, jednak raczej nikt nie powinien mieć to złe producentowi, jeśli w zamian dokonano znaczącego postępu w kwestii poboru energii i wydzielanego ciepła. Tak czy siak, nie ma co zawczasu wyrokować - już 11 stycznia wszystko będzie jasne.

⭕️Exclusive news

After Samsung cooperated with AMD

The performance and speed of the processor increased significantly Exynos 2200

CPU Evolution 5%

GPU Evolution 17%

A very big development in artificial intelligence NBU 117%

Samsung never Stop Amazing with #GalaxyS22Ultra pic.twitter.com/ICrlTqgh4J — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 27, 2021

Źródło: Samsung, @AhmedQwaider888