ASUS zaprezentował następców standardu BTF, m.in pozbędziemy się wtyczek EPS do zasilania procesora i 24-pin ATX

Choć już przy okazji EHA Tech Tour informowaliśmy was o wprowadzeniu przez firmę ASUS nowej iteracji standardu BTF 2.0, teraz wiemy, że przedsiębiorstwo idzie o krok dalej, prezentując kolejny etap rewolucji w płytach głównych. Standard BTF 3.0 całkowicie eliminuje klasyczne przewody zasilające, zastępując je jednym 50-pinowym gniazdem, a także uwalnia zasilacze ATX od konieczności dostarczania napięć 5 V i 3,3 V. Przyjrzyjmy się bliżej tym przełomowym zmianom.

ASUS wprowadził standard BTF 2.0, który może znaleźć zastosowanie już w nadchodzących niereferencyjnych kartach graficznych GeForce RTX 5000. Kluczowe zmiany dotyczą konstrukcji złącza GC-HPWR, w którym producent obniżył rezystancję na miedzianych padach. Dzięki temu gniazdo jest zdolne wytrzymać obciążenie do 1000 W, chociaż obecnie najbardziej wymagające karty graficzne zużywają do 600 W za pomocą złącz 12V-2x6 lub 12VHPWR. Dodatkowo ASUS planuje zwiększyć elastyczność swoich produktów, oferując wsparcie zarówno dla zasilania przez GC-HPWR, jak i 12V-2x6, a także możliwość demontażu złącz GC-HPWR. Więcej szczegółów na temat standardu BTF 2.0 znajdziecie w tym miejscu.

Standard BTF 3.0 posuwa innowacje jeszcze dalej, całkowicie eliminując klasyczne przewody zasilające na rzecz jednego 50-pinowego gniazda. To złącze integruje funkcje dotychczasowych wtyków, takich jak dwa EPS 8-pin, jedno 12V-2x6 oraz 12VO 10+6-pin. Dla przypomnienia standard 12VO jest następcą znanego od lat wtyku ATX 24-pin, który dostarcza wyłącznie napięcie 12 V bezpośrednio na płytę główną. W nowej konstrukcji zasilacz (PSU) posiada tylko jedno 50-pinowe wyjście, a konwersja napięcia 12 V na 5 V i 3,3 V zostaje przeniesiona na sekcje zasilania zintegrowane z płytami głównymi. Zatem, co to oznacza dla nas jako użytkowników? Z pewnością ceny płyt głównych mogą wzrosnąć ze względu na dodatkowe komponenty służące do przetwarzania napięcia. Jednak może to również umożliwić tworzenie mniejszych, bardziej efektywnych zasilaczy o potencjalnie niższej cenie, dzięki uproszczeniu ich konstrukcji.

Warto również zwrócić uwagę na lokalizację samego zasilacza. Chociaż w obecnym projekcie jest on umieszczony po prawej stronie płyty głównej, co nie należy do najbardziej estetycznych ani praktycznych rozwiązań, należy pamiętać, że przedstawiona płyta to jedynie sampel inżynieryjny. W przyszłości lokalizacja złącza może ulec zmianie. Na ten moment nie znamy dokładnego harmonogramu wprowadzenia standardu BTF 3.0 ASUS-a na rynek, jednak ogłoszenie tego rozwiązania, podobnie jak pierwotnego BTF podczas targów Computex 2023, może przyspieszyć działania innych producentów. Może to skłonić ich do opracowania własnych alternatywnych standardów lub współpracy z tajwańską marką w celu popularyzacji tego rozwiązania.

Źródło: ASUS, BiliBili