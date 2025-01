EHA Tech Tour 2024: Odwiedziliśmy firmę ASUS i omawiamy nowości z rynków płyt głównych, zasilaczy, monitorów i nie tylko

Podczas wydarzenia EHA Tech Tour 2024 w Tajpej, wraz z ośmioma pozostałymi redakcjami technologicznymi z grupy EHA, odwiedziliśmy największych producentów podzespołów komputerowych, by usłyszeć (i zobaczyć) o najnowszych produktach z branży PC, które trafią na półki sklepowe w 2025 roku. Ostatnią firmą, którą będziemy omawiać w ramach owego cyklu, jest ASUS. Przedsiębiorstwo pokazało nam w swojej siedzibie głównej sporo nowości z zakresu płyt głównych, monitorów, zasilaczy, a nawet coś dla rynku okularów z technologią rzeczywistości rozszerzonej. Zapraszamy do naszej relacji po najciekawszych urządzeniach i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie.

Autor: Damian Marusiak

W siedzibie głównej firmy ASUS mogliśmy posłuchać m.in. o nowościach dla niektórych płyt głównych, przeznaczonych głównie dla graczy. ASUS, jako pierwsza firma w branży, wprowadzi nowatorskie rozwiązanie o nazwie DRAM NitroPath, które powinno jeszcze bardziej podkręcić możliwości pamięci RAM. Nie zabraknie również topowych zasilaczy z serii ROG Thor, przeznaczonych dla najbardziej wymagających użytkowników. Nowości czekają także na osoby, które w 2025 roku będą przymierzały się do zakupu nowego monitora. ASUS w tym roku wprowadzi m.in. monitor o przekątnej 27 cali, rozdzielczości 4K, z portem DisplayPort 2.1 UHBR20 oraz z matrycą QD-OLED 4. generacji. Firma chce również postawić mocniejszy akcent na rynek okularów do obsługi rzeczywistości rozszerzonej (tzw. Augmented Reality). Mieliśmy okazję sprawdzić na żywo takie okulary, a wrażenia z ich użytkowania są zaskakująco dobre.

W ostatnim artykule z cyklu EHA Tech Tour 2024 w Tajpej, dzielimy się informacjami o najnowszych technologiach przygotowywanych przez firmę ASUS, stworzonych m.in. z myślą o płytach głównych, monitorach czy okularach do obsługi rzeczywistości rozszerzonej.

ASUS na EHA Tech Tour 2024: Płyty główne z technologią DRAM NitroPath

Najnowsze płyty główne firmy ASUS, które skorzystają z technologii DRAM NitroPath to ASUS ROG Crosshair X870E Hero, ROG Strix X870E-E Gaming Wi-Fi, ROG Maximus Z890 Extreme, ROG Maximus Z890 Hero ora ROG Strix Z890-E Gaming Wi-Fi. Jak widać, mowa tutaj o modelach z wysokiej półki, przygotowanych zarówno z myślą o procesorach AMD Ryzen 9000 (Granite Ridge) jak również Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake-S). Czym jednak w ogóle jest technologia NitroPath DRAM? Mowa o wykorzystaniu zmodyfikowanego gniazda DRAM zamiast standardowo montowanego na płycie głównej. Zmieniono przede wszystkim układów pinów. W typowych slotach DRAM, piny wystają w górę oraz na zewnątrz do DIMM. W przypadku NitroPath, slot DRAM ma piny składane do wewnątrz, skutkiem czego długość pozłacanych końcówek zmniejsza się o około 70%.



ASUS ROG Crosshair X870E Hero to jedna z pierwszych płyt głównych firmy, która będzie wspierać technologię DRAM NitroPath

Nowe gniazdo poprawia jakość sygnału pomiędzy pamięcią, płytą główną oraz procesorem, umożliwiając zwiększenie możliwości w zakresie OC RAM-u, podkręcając szybkość pamięci nawet o 400 MT/s. Finalne wyniki będą uzależnione od takich czynników jak domyślna prędkość pamięci, moduł oraz ogólną konfigurację systemu. ASUS NitroPath to jednak nie tylko lepsze możliwości w zakresie podkręcania RAM-u. To także zwiększenie siły retencji gniazda o 57%, skutkiem czego zmodyfikowane gniazda DRAM są lepiej przygotowane do poprawnego działania w dłuższym okresie czasu. Tak jak wspomnieliśmy, DRAM NitroPath na razie będzie obsługiwane wyłącznie przez pięć płyt głównych i to tylko z wysokiej półki wydajnościowej. Miejmy nadzieję, że technologia ta będzie na tyle udana, że w kolejnych latach zostanie zaadaptowana do większej liczby płyt głównych marki ASUS, nie tylko tych z najwyższej półki.

Wspomniane pięć modeli płyt głównych, zarówno pod procesory AMD Ryzen jak i Intel Core Ultra, są świetnymi przykładami rozbudowanych płyt dla rynku EZ DIY. Wykorzystują one takie funkcjonalności jak: PCIe Slot Q-Release Slim (mechanizm, który automatycznie odblokowuje oraz blokuje kartę graficzną ze slotu PCIe lub do slotu PCIe), M.2 Q-Latch i Q-Slide (mechanizmy ułatwiające montaż nośników SSD M.2 o rozmiarze 2280, 2260 oraz 2242 w płycie głównej), M.2 Q-Release (zamiast śrubek do montażu SSD, wykorzystywany jest specjalny, elastyczny przycisk), Q-Antenna (łatwiejszy montaż anteny dla łączności Wi-Fi) oraz BIOS Q-Dashboard (rozbudowana sekcja BIOS z ułatwionym dostępem do poszczególnych opcji oraz rozbudowanymi opisami dotyczącymi m.in. tego z czego dokładnie składa się nasza płyta główna).

Płyty główne ASUS w 2025 roku (począwszy od serii ASUS z chipsetem Intel Z890; w kolejnych tygodniach funkcja ta zostanie rozszerzona o modele z chipsetami X870E / X870 / B850 / B840 dla procesorów AMD Ryzen oraz B860 dla procesorów Intel Core Ultra 200S) będą wspierały funkcjonalność o nazwie ASUS AI Advisor. Jest to coś w rodzaju wirtualnego, sprzętowego asystenta (stworzonego w oparciu rzecz jasna o sztuczną inteligencję). Zadając pytania dotyczące kompatybilnych podzespołów komputerowych, możemy uzyskać bardzo dokładne odpowiedzi. Jeśli jesteśmy mniej zaawansowanymi użytkownikami PC, odpowiedzi asystenta AI Advisor mogą pomóc w wyjaśnieniu funkcji optymalizacji za pomocą pojedynczego kliknięcia (mowa o używaniu takich funkcji jak AI Overclocking czy dostrajania prędkości wentylatorów), z kolei bardziej doświadczeni użytkownicy otrzymają wskazówki oraz dokładne instrukcje dotyczące wykorzystywania najnowszych funkcji oferowanych przez firmę ASUS. Działanie ASUS AI Advisor widzieliśmy także na żywo i na konkretnych przykładach i trzeba przyznać, że jakość podawanych odpowiedzi stała na wysokim poziomie. Wyjaśnienie różnorodnej terminologii czy wskazówki na temat podejmowanych czynności, gdy istnieje podejrzenie, że ze sprzętem jest coś nie tak - to wszystko było objaśniane skrupulatnie, ale jednocześnie na tyle przejrzystym językiem, aby mniej doświadczeni użytkownicy również byli w stanie wszystko zrozumieć. Przyznam szczerze, że to jedna z ciekawszych funkcjonalności dla płyt głównych i opartych na algorytmach sztucznej inteligencji, jakie widzieliśmy. Coś, co faktycznie może się przydać użytkownikom.

W 2025 roku pojawią się również nowe płyty główne, skierowane bardziej pod rynek twórców treści (tzw. Content Creation). Dla nich ASUS przygotował dwie nowe propozycje, po jednej dla procesorów AMD Ryzen 9000 oraz Intel Core Ultra 200S. Mowa o odpowiednio: ASUS ProArt X870E-Creator Wi-Fi oraz ASUS ProArt Z890-Creator Wi-Fi. Druga z wymienionych płyt wyróżnia się obecnością aż trzech portów Thunderbolt, z czego dwa obsługują najnowszej generacji standard Thunderbolt 5 (trzeci wykorzystuje interfejs Thunderbolt 4). Dla przypomnienia - Thunderbolt 5 oferuje przepustowość na poziomie 80 Gb/s (symetrycznie) lub do 120 Gb/s (asymetrycznie z pomocą technologii Bandwitdh Boost). Oczywiście nie brakuje również wsparcia dla Thunderbolt Share (opcja połączenia dwóch komputerów z jednym monitorem lub możliwość szybkiego transferu danych pomiędzy dwoma zestawami PC). W przypadku płyty ASUS ProArt X870E-Creator Wi-Fi, zamiast interfejsu Thunderbolt 4/5 otrzymamy porty USB 4 o przepustowości 40 Gb/s każdy.

ASUS na EHA Tech Tour 2024: Zasilacze ROG Thor III oraz Strix Platinum

W 2025 roku firma ASUS postawi również mocny akcent na rynku zasilaczy. Flagowym przedstawicielem będzie seria ROG Thor III, z czego najmocniejszy wariant zaoferuje moc 1600 W (oprócz niego dostępne będą jeszcze wersje o mocy 1200 W oraz 1000 W). Zasilacz ten ma być doskonałym wyborem w połączeniu z kartami graficznymi GeForce RTX 5000 z generacji Blackwell. Wszystkie trzy wersje ROG Thor III oferują wsparcie dla opatentowanej technologii GPU-First, zwiększający stabilność napięcia o maksymalnie 45% podczas np. długotrwałych sesji gier oraz w scenariuszach ekstremalnego podkręcania.

Zasilacze ASUS ROG Thor III wykorzystują tranzystory GaN MOSFET (a więc bazujące m.in. na azotku galu). W przeciwieństwie do standardowych tranzystorów, GaN MOSFET charakteryzuje się do 30% lepszą efektywnością energetyczną. Nie brakuje również magnetycznych wyświetlaczy OLED, prezentujący w czasie rzeczywistym pobór mocy komputera. Ekran ten, jak wspomnieliśmy, jest magnetyczny i nie jest to bynajmniej przypadek. Ekran OLED możemy zamontować z dwóch stron zasilacza, a konkretne miejsce montażu będzie uzależnione od tego, jak zamontujemy zasilacz w komputerze. Nie brakuje również funkcji Turbo Mode, jeszcze bardziej podkręcającej możliwości komputera oraz obsługi najnowszych standardów ATX 3.1, PCIe 5.1 czy złączy 12V-12x6 16-pin. ASUS ROG Thor III o mocy 1600 W posiada następujące certyfikaty: Cybernetics Lambda A+ noise, Cybernetics Titanium oraz 80 PLUS Titanium (w przypadku wariantów 1200 W oraz 1000 W mowa o Cybernetics Platinum oraz 80 PLUS Platinum odpowiednio). Gwarancja na zasilacze ASUS ROG Thor III wynosi 10 lat.

Oprócz flagowych zasilaczy ROG Thor III, w sprzedaży w 2025 roku pojawią się również modele ROG Strix Platinum: ROG-STRIX-1200P-GAMING, ROG-STRIX-1000P-WHITE, ROG-STRIX-1000P-GAMING oraz ROG-STRIX-850P-GAMING. Jak widać zatem po nazwach, zasilacze będą oferowały mocy od 850 W do maksymalnie 1200 W. Wariant ROG Strix 1000 W Platinum będzie oferowany w dwóch wersjach kolorystycznym, gdzie jedna z nich będzie biała. Wszystkie zasilacze z tej serii wspierają opatentowaną technologię GPU-First, zwiększającą stabilność napięcia oraz posiadają tranzystory GaN MOSFET. Potwierdzono ponadto przyznanie certyfikatu 80 PLUS Platinum (brakuje na razie informacji na temat certyfikatów Cybernetics). Podobnie jak ROG Thor III, także zasilacze ROG Strix Platinum zaoferują w pełni modularne okablowanie oraz tryb półpasywny dla chłodzenia - jeśli nie będzie konieczności, wentylator w zasilaczach nie będzie pracował, co przełoży się na wzorową kulturę pracy (głośność 0 dBA). Zasilacze ASUS ROG Strix Platinum także będą oferowały 10-letni okres gwarancyjny, a ich dostępność planowana jest już na pierwszy kwartał 2025 roku. Także w Q1, ale nieco później, pojawi się biały wariant zasilacza ROG Strix 1000 W Platinum.

ASUS na EHA Tech Tour 2024: Chłodzenie wodne ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme

ASUS aktualizuje również listę chłodzeń wodnych, gdzie flagowym przedstawicielem w 2025 roku będzie model ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme. Chłodzenie wykorzystuje nowej generacji pompę Asetek Emma Gen.8 V2 z 3-fazowym silnikiem, zapewniającym odpowiednią wydajność chłodzenia, lepszy przepływ cieczy oraz niższą impendancję. ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme ma również pogrubione wentylatory, tym razem o grubości 30 mm. Ma to się przełożyć na lepszy przepływ powietrza i ciśnienie statyczne z optymalizacją głośności. Z kolei dzięki specjalnym magnesom, usprawniony został proces montażu.

ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme posiada także wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" oraz rozdzielczości 640 x 480 pikseli, umożlwiające prezentację najważniejszych parametrów procesora (zegar, napięcie, temperatura, szybkość wentylatorów) lub pokazujące animowane GIF-y (jeśli ktoś tak woli). Nowa wersja Extreme chłodzenia została ściśle dostosowana pod procesory Intel Core Ultra 200S z generacji Arrow Lake-S (głównie w kontekście charakterystycznych stref ciepła dla tychże procesorów), choć w opakowaniu nie zabraknie oczywiście odpowiednich elementów montażowych pod układy AMD Ryzen. Dzięki połączeniu regulowanego wspornika, nowej pompy oraz ulepszonych wentylatorów, chłodzenie ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme ma obniżać temperaturę procesorów Arrow Lake maksymalnie o 7,5% w porównaniu do standardowej wersji ROG Ryujin III 360 ARGB.

Do sprzedaży trafia także chłodzenie wodne ASUS Prime LC 360 ARGB LCD, wyposażone m.in. w wydajną pompę firmy Asetek, zestaw trzech wentylatorów, które można łączyć ze sobą w formule Daisy-Chain oraz 2,3" wyświetlacz LCD, informujący o takich parametrach pracy procesora jak temperatura, wykorzystanie CPU czy taktowanie. ASUS Prime LC 360 ARGB LCD odznacza się szeroką kompatybilnością. Mowa tutaj o procesorach AMD Ryzen pod gniazda AM4 oraz AM5 oraz Intel Core (Ultra) z gniazdami LGA 1851 / LGA 1700 / LGA 1200 / LGA 1156 / LGA 1155 / LGA 1151 / LGA 1150. Gwarancja wynosi 6 lat i dotyczy to zarówno ASUS Prime LC 360 ARGB LCD jak również odświeżonej wersji ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme.

ASUS na EHA Tech Tour 2024: Monitor ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM

W 2025 roku do sprzedaży trafi nowy monitor dla graczy: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM. Wykorzystuje on 4. generację panelu QD-OLED. Jest to propozycja skierowana dla osób, które chcą posiadać ekran 4K na nieco mniejszej przekątnej. W tym wypadku mowa o 27 calach, co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 160 PPI. Nowy monitor będzie kolejnym modelem w 2025 roku, w którym wykorzystano złącze DisplayPort 2.1 UHBR20 o maksymalnej przepustowości blisko 80 Gb/s, co idealnie komponuje się z kartami graficznymi GeForce RTX 5000, posiadającymi takie złącze. Oprócz tego, monitor zostanie wyposażony w porty HDMI 2.1 oraz USB-C zgodne z protokołem DisplayPort oraz możliwością ładowania mocą do 90 W.



ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM będzie można zamontować na specjalnym, ergonomicznym ramieniu, zamiast na standardowej podstawie. Ramię nie jest częścią zestawu z monitorem, ale nie będzie problemu, aby osobno dokupić akcesorium

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM posiada 10-bitowy panel, pokrywający nie tylko miliard odcieni barw, ale również 99% przestrzeni DCI-P3. Monitor posiada certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400, a oprócz bazowej normy HDR10, sprzęt obsługuje także HDR Dolby Vision. Wspomnieliśmy już o rozdzielczości 4K - została ona sparowana z wysoką częstotliwością odświeżania, wynoszącą 240 Hz. Czas reakcji matrycy to 0.03 ms GtG. Nie brakuje także wsparcia dla technik odświeżania w postaci NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium.

ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM oferuje dodatkowe funkcje, poprawiające komfort użytkowania czy zwiększające trwałość matrycy QD-OLED. OLED Anti-Flicker 2.0 posiada nowy algorytm do kompensacji luminancji, redukujący migotanie o 20% w porównaniu do paneli poprzednich generacji. Z kolei wbudowany algorytm Neo Proximity Sensor dla ASUS OLED Care Pro wykrywa, kiedy użytkownik odejdzie od monitora, aktywując wówczas czarny wygaszacz ekranu (czyli de facto wyłączając piksele, wszak każdy z nich jest własnym źródłem światła, wyłączając piksele otrzymujemy idealną czerń).

ASUS na EHA Tech Tour 2024: Monitor ProArt Display 8K PA32KCX

Nie brakuje również nowości dla osób, które potrzebują nowego monitora do zastosowań profesjonalnych. Topowym monitorem w 2025 roku będzie w tym wypadku ASUS ProArt Display 8K PA32KCX, łączący w sobie panel IPS oraz zaawansowane podświetlenie Mini LED (4032 stref wygaszania). Jest to monitor o przekątnej 32", rozdzielczości 8K (7680 x 4320 pikseli) z jasnością do 1000 nitów na pełnym ekranie lub do 1200 nitów na skrawku ekranu. Monitor wykorzystuje w pełni 10-bitowy panel, co przekłada się na prezentację miliarda odcieni barw. Pokrycie przestrzeni sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB wynosi odpowiednio 100%, 97% oraz 99%. Sprzęt posiada także wbudowany kolorymetr, dzięki czemu możemy przeprowadzić automatyczną kalibrację wyświetlacza, o ile takowa byłaby jeszcze wymagana. Sam producent deklaruje w tym wypadku fabryczną kalibrację, co ma przekładać się na uśredniony błąd deltaE poniżej 1 punktu. Wyposażony został on także w m.in. dwa porty Thunderbolt 4.

Do sprzedaży trafią jeszcze dwa inne monitory ProArt: ProArt Display P32UCE oraz ProArt Display PA27UCGE, wykorzystujące ekrany o przekątnej odpowiednio 32" oraz 27". W obu przypadkach mowa o wyświetlaczach IPS 4K z 98% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 oraz fabryczną kalibracją dla wspomnianej przestrzeni barwowej. Średni błąd deltaE, podobnie jak w ProArt PA32KCX, ma być niższy niż 1 punkt. Wszystkie trzy monitory korzystają także z technologii LuxPixel, oznaczający że urządzenia te posiadają powłokę antyodblaskową AGLR (redukcja odblasków m.in. w mocno rozjaśnionych pomieszczeniach). Dodatkowo model ASUS ProArt Display PA27UCGE ma wyższą częstotliwość odświeżania, sięgającą 160 Hz. Oczywiście podobnie jak w przypadku monitora 8K, także modele 4K posiadają wbudowany kolorymetr, który powinien ułatwić proces dodatkowej kalibracji (w razie potrzeby).

ASUS na EHA Tech Tour 2024: ZenScreen Smart MS32UC

Nie brakuje również nowości dla rynku monitorów, przeznaczonych do typowo biurowej pracy, obsługi multimediów czy przenośnych konstrukcji. ASUS ZenScreen Smart MS32UC będzie monitorem wyposażonym w system Smart Google TV, czym znacznie bardziej upodobni się do możliwości znanych z telewizorów. Będzie to urządzenie z ekranem IPS o przekątnej 31,5" oraz rozdzielczości 4K, pokrywający 99% przestrzeń barw sRGB oraz posiadający certyfikat VESA DisplayHDR 400 (monitor obsłuży HDR10 oraz HLG). Pod ekranem znajdziemy coś w rodzaju miniaturowego soundbara z głośnikami, przygotowanymi we współpracy z firmą Harman Kardon. Na wyposażeniu znajdzie się pilot zdalnego sterowania, dający szybki dostęp nie tylko do opcji obrazu, ale także umożliwiający szybkie wywołanie aplikacji Netflix, YouTube lub Amazon Prime Video. Czwarty przycisk - APPS - włączy sekcję z wyborem jednej z zainstalowanych aplikacji, chociażby do obsługi VOD. Na wyposażeniu ASUS ZenScreen Smart MS32UC znajdują się takie porty jak HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (DP / Power Delivery do 90 W) oraz HUB ze złączami USB 3.2 typu A Gen.1.

Kolejną nowością jest ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Jest to przenośny monitor, wykorzystujący dwa 14-calowe panele OLED o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli każdy (proporcje 16:10). Wygląda to na pozór jak laptop ASUS Zenbook Duo, tyle że tym razem w wersji z samymi wyświetlaczami. Korzystając z obu ekranów jednocześnie, otrzymujemy przestrzeń o przekątnej 21 cali. Nie brakuje ponadto zawiasów umożliwiających przechylanie ekranu o kąt blisko 360 stopni. Waga monitora wynosi 1,1 kg, mowa zatem o lekkim urządzeniu i bardzo mobilnym (do wykorzystania chociażby podczas podróży). Wśród udostępnionych portów znajdziemy m.in. mini-HDMI oraz dwa złącza USB-C.

Trzecia propozycja promowa będzie jako atrakcyjny cenowo monitor do zastosowań typowo biurowych. Mowa o ASUS ZenScreen MB27ACF z 27-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz ze 100 Hz częstotliwością odświeżania. Celem jest przygotowanie produktu, oferującego zbalansowaną specyfikację w zakresie rozmiarów, rozdzielczości oraz odświeżania. Wśród udostępnionych portów znajdziemy m.in. gniazdo HDMI, USB-C zgodne z protokołem DisplayPort oraz możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 70 W, a także gniazdo Audio-jack 3.5 mm.



ASUS ZenScreen MB27ACF to monitor widoczny po prawej stronie powyższego zdjęcia

ASUS na EHA Tech Tour 2024: AirVision M1, czyli okulary rzeczywistości rozszerzonej

ASUS wchodzi także na rynek inteligentnych okularów, wspierających rzeczywistość rozszerzoną. Mowa o modelu ASUS AirVision M1. Można je podłączyć do notebooka z systemem Windows i złączem USB-C (zgodny jest jednak również z aplikacjami pod mobilne systemy Android oraz iOS) i w ten sposób wyświetlając różne treści - może to być film z YouTube, mogą to być prezentacje multimedialne lub arkusze kalkulacyjne, albo po prostu wyświetlanie stron internetowych. Można je również bezproblemowo sparować z konsolą ASUS ROG Ally (X) i w ten sposób uzyskiwać obraz przesyłany na ekran OLED tychże okularów. ASUS AirVision M1 wykorzystuje przezroczysty wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli na każde oko, z jasnością sięgającą 1100 nitów (realna jasność będzie uzależniona od warunków oświetlenia zewnętrznego, tutaj okulary automatycznie dopasują luminancję) oraz przy 95% pokryciu przestrzeni barw DCI-P3. Obraz w rzeczywistości prezentuje się zarówno dość szczegółowo, ale jednocześnie kolory są bardzo nasycone. Pole widzenia sięga 90 stopni, więc tutaj mowa o standardowym raczej polu widzenia.

ASUS AirVision M1 można również dostosować pod osoby z wadami wzroku, dzięki czemu nie trzeba nakładać okularów na swoje własne, o czym przekonałem się gdy samemu je wypróbowałem. Wraz z wbudowanymi głośnikami (ich jakość jest niezła, oglądając cokolwiek na YouTube można się całkowicie odciąć od otoczenia), waga okularów wynosi zaledwie 87 gramów, dzięki czemu nie są zbyt ciężkie, a tym samym nie są nadmiernym obciążeniem podczas dłuższych sesji. Te ostatnie z kolei mogą wynieść maksymalnie 8 godzin dla pojedynczego ładowania (jeśli zdecydujemy się na korzystanie w pełni bezprzewodowo). Barierą dla wielu osób chcących spróbować takiego doświadczenia będzie z pewnością cena. Okulary ASUS AirVision M1 zaczynają się pojawiać w ofertach sklepach, jednak ich cena przekracza obecnie 6000 złotych. Niemniej jak na pierwsze podejście firmy do tematyki rzeczywistości rozszerzonej, jakość zaprezentowanych okularów stoi na całkiem dobrym poziomie.

ASUS na EHA Tech Tour 2024: BTF Edition V2 (GC-HPWR)

W generacji kart graficznych GeForce RTX 4000, firma ASUS zaprezentowała rozwiązanie o nazwie GC-HPWR (BTF Edition), czyli dodatkowe złącze (nazywane Gold Finger) dostarczające do 600 W mocy przez gniazdo obsługujące taką kartę graficzną, a które dostępne jest na płytach głównych z oznaczeniem BTF. Celem było stworzenie bardziej estetycznego zestawu komputerowego, przy jednoczesnej eliminacji widocznych, zewnętrznych złącz zasilania. Rozwiązanie GC-HPWR miało również gwarantować stabilność strukturalną, zapobiegając efektowi uginania się karty graficznej.

W nowej generacji kart GeForce RTX 5000 natkniemy się na drugą generację GC-HPWR (BTF Edition V2), które będzie kompatybilne z płytami głównymi ASUS, niezależnie od tego czy należą one do serii BTF czy też nie. Zmiana ta będzie możliwa dzięki dodaniu specjalnego konektora, który dodatkowo nie tylko zwiększy stabilność połączenia, ale również obniży rezystancję i pozwoli na zwiększenie maksymalnej, dostarczanej mocy do poziomu 1000 W. Dla porównania złącze 12V-2x6 16-pin umożliwia dostarczenie do 600 W, więc takie rozwiązanie, przykładowo dla topowej karty GeForce RTX 5090, pozwoli na większe możliwości w zakresie przykładowo ekstremalnego OC.