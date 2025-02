ASUS AirVision M1 - zaprezentowano okulary na USB-C, które mogą służyć jako dodatkowe ekrany komputerowe

Zarówno gogle do rzeczywistości wirtualnej, jak i rzeczywistości rozszerzonej, to wciąż dosyć niszowy produkt, który posiada stosunkowo niewielka grupa użytkowników. Alternatywę dla tego typu sprzętu zaprezentowała podczas CES 2024 firma ASUS. AirVision M1 nie będzie produktem o identycznej funkcjonalności. Jego głównym zastosowaniem jest bowiem możliwość wyświetlenia dodatkowych ekranów podczas pracy na komputerze.

ASUS AirVision M1 to specjalne okulary, których głównym zadaniem jest udostępnienie użytkownikowi dodatkowych ekranów, gdy niemożliwe jest wykorzystanie większej liczby monitorów.

Sprzęt ASUS-a jest skierowany przede wszystkim do osób, które nie mają miejsca na dodatkowy monitor. AirVision M1 ma formę okularów wyposażonych w wyświetlacz Micro OLED o rozdzielczości Full HD i 57-stopniowym polu widzenia. Producent chwali się także szczytową jasnością na poziomie 1100 nitów, niskim czasem reakcji i odwzorowaniem barw 95% DCI-P3. Co ważne jednak, AirVision M1 nie jest urządzeniem autonomicznym. Do pracy wymaga komputera, z którym łączy się za pośrednictwem portu USB-C.

Warto odnotować, że propozycja ASUS-a jest bardziej kompaktowa niż Microsoft HoloLens 2 czy Apple Vision Pro, choć mowa tutaj o urządzeniu mającym nieco inną charakterystykę. Główną funkcją jest bowiem możliwość wyświetlenia nawet trzech wirtualnych ekranów, na których można pracować nawet w trudnych warunkach. Każdy z nich da się przypiąć w dowolnej lokalizacji w polu widzenia. Funkcjonalność wirtualnych ekranów jest identyczna, jak fizycznego wyświetlacza. To oznacza, że można umieszczać na nich dowolne treści oraz okna. Dostępne są aż cztery różne proporcje ekranu (16:9, 4:3, 21:9 oraz 32:9).

Rama urządzenia została wyposażona w touchpad, który może posłużyć na przykład do zatrzymania i wznawiania odtwarzanego materiału wideo, wyboru, który ekran ma być w danej chwili głównym, czy zmiany jasności obrazu. AirVision M1 jest wyposażony także w głośniki i mikrofony filtrujące hałas otoczenia. Urządzenie posiada ponadto specjalny czujnik, który wykrywa, czy jest ono używane. Jeśli nie, to wyświetlacz jest automatycznie wyłączany. Wydaje się, że sprzęt ASUS-a może być ciekawą propozycją do zadań biurowych, jeśli przestrzeń nie pozwala na zastosowanie dodatkowych monitorów. Nie każdemu przypadnie jednak do gustu wygląd okularów. Niestety nie znamy na razie ceny ani daty premiery urządzenia.

Źródło: ASUS, WCCFTech