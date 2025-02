ASUS ma zamiar wprowadzić na rynek karty graficzne i płyty główne z nowatorskim złączem zasilania CG_HPWR

Końcem maja na targach Computex 2023 mieliśmy możliwość obejrzenia nowości od firmy ASUS, między innymi ich nowatorskiego pomysłu zasilania karty graficznej ASUS GeForce RTX 4070 Megalodon. Jak się jednak okazuje, producent planuje pójść za ciosem i wyprodukować na masową skalę płyty główne i karty graficzne. Produkty te będą zgodne z zastrzeżonym patentem tajwańskiego przedsiębiorstwa, czyli nowym złączem CG_HPWR.

Gniazdo GC_HPWR jest niczym innym jak niestandardowym złączem PCIe x1, które zostało zmodyfikowane na potrzeby dostarczenia zasilania do GPU. Nowe gniazdo mieści się zaraz obok złącza PCIe 4.0 x16 i ma umożliwić dostarczenie mocy do 600 W. W przeciwieństwie do obecnych standardów energia jest dostarczana bezpośrednio poprzez płytę główną. Niemniej jednak płyta główna TUF Gaming Z790 BTF wymaga podpięcia przewodu 12VHPWR z tyłu laminatu. Niestety sprawia to, że nowatorska idea ASUS'a pozostaje jedynie rozwiązaniem czysto estetycznym. Choć można zauważyć, że obejmujemy tutaj zagrożeniem płytę główną z tytułu palących się złączy 12VHPWR, a to może się nie spodobać wszystkim użytkownikom.

Dotychczas ukazane nam rozwiązanie występowało jedynie w czarnej wersji kolorystycznej. Jednak niedawno na wystawie Bilibili World 2023 w Szanghaju w Chinach pokazano biały wariant karty graficznej i zaprezentowano białą płytę główną TX Gaming B760-BTF WiFi dla procesorów Intela Raptor Lake i Raptor Lake Refresh. Jak donosi Eixa Studio, ASUS planuje rozpocząć masową produkcję "bezzłączowej" karty graficznej GeForce RTX 4070 Megalodon i płyt głównych "Back To Future" już jesienią tego roku. Tak, aby produkty mogły wejść do sprzedaży już pod koniec roku 2023. Nie znamy jeszcze cen poszczególnych podzespołów, jednak należy się spodziewać, że za oryginalny pomysł i nowatorskie złącze trzeba będzie odpowiednio dopłacić.

