ASUS TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 - nowa płyta główna ze złączami umieszczonymi na spodzie laminatu

Odpowiednie ułożenie kabli wewnątrz komputera to bardzo często nie lada wyzwanie. Nie sprzyja temu między innymi rozmieszczenie portów na płycie głównej. Zaradzić problemowi postanowił ASUS, który wypuścił właśnie na rynek sprzęt mający na celu ułatwić zarządzanie przewodami. ASUS TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 to ciekawa propozycja dla osób ceniących sobie porządek. Urządzenie posiada bowiem pewne niestandardowe rozwiązanie.

ASUS TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 to płyta główna główna, w której większość konektorów umieszczono na tylnej stronie konstrukcji. Ma to znacząco ułatwić zarządzanie kablami wewnątrz obudowy.

Najnowsza propozycja tajwańskiej firmy przeznaczona jest przede wszystkim pod procesory Intel Core 12. i 13. generacji. Działają na niej również odpowiednie modele CPU Pentium Gold oraz Celeron. Do dyspozycji użytkowników oddano cztery sloty DDR4 DIMM o łącznej obsługiwanej pojemności do 128 GB RAM. Pamięć może działać w trybie dual-channel, a bazowa częstotliwość taktowania, którą wspiera sprzęt, wynosi do 3200 MHz. W trybie OC możliwe jest jednak osiągnięcie nawet 5333 MHz. Urządzenie posiada trzy miejsca na nośniki SSD M.2 i cztery porty SATA 6 Gb/s. Dostępne są ponadto trzy sloty PCIe: jeden PCIe 5.0 x16, jeden PCie 4.0 x16 z obsługą trybu x4 i jeden PCIe 4.0 x1. O połączenie z siecią zadba układ Realtek 2,5 Gb, a także moduł Wi-Fi 6. Płyta wspiera także łączność za pośrednictwem Bluetooth. Łącznie można skorzystać z aż 17 portów USB różnego rodzaju.

ASUS TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4 Chipset Intel B760 Podstawka LGA 1700 Obsługiwane procesory Intel Core 12. i 13. generacji, Pentium Gold, Celeron Pamięć RAM 4 x DIMM, maks. 128 GB, DDR4 do 5333 MHz (OC) Porty graficzne 1 x DisplayPort 1.4

1 x HDMI 2.1 Sloty rozszerzeń 1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x 16 (obsługuje x4)

1 x PCIe 4.0 x1 Nośniki pamięci 3 x M.2 SSD (Key M)

4 x SATA 6 Gb/s Moduły sieciowe 1 x Realtek 2,5 Gb Ethernet

2x2 Wi-Fi 6

Zaprezentowana płyta ASUS-a ma nieco zbliżoną specyfikację do modelu TUF Gaming B760M-PLUS WIFI D4. Nową konstrukcję wyróżnia przede wszystkim jeden element. Ma niestandardowe ułożenie konektorów. Praktycznie wszystkie znalazły się w jej tylnej części. Producent umieścił tam złącze zasilające, wejście na dodatkowy wentylator lub oświetlenie RGB, złącza USB, konektory pozwalające podłączyć panel przedni i porty SATA. Znalazło się też miejsce na jeden z nośników SSD M.2. Pozwala to na bardziej przemyślane zarządzanie okablowaniem, co sprzyja utrzymaniu porządku wewnątrz obudowy. Rozwiązanie to pojawiało się już w produktach Gigabyte i MSI, ale do tej porty ASUS nie miał swojego wariantu. Warto odnotować, że nowy sprzęt nie będzie pasował do każdej obudowy. W skrajnym przypadku może bowiem dojść do zablokowania dostępu do gniazd przez jej ramę. Na razie nie wiadomo, na jakich konkretnie rynkach będzie dostępna nowa płyta główna. Jeżeli trafi do Polski, to trzeba będzie liczyć się z wydatkiem przekraczającym 1000 zł.

Źródło: ASUS, WCCFTech