ASUS ROG STRIX X670-I GAMING WiFi - jeden z chipsetów płyty głównej znajduje się na dodatkowej płytce PCB

Do tej pory ani MSI, ani GIGABYTE czy ASRock nie zdołały opracować płyty głównej z układem logiki AMD X670 w formacie mini-ITX. Dlaczego? Ponieważ wszystkie dotychczasowe płyty główne X670 tak naprawdę wyposażone są w dwa chipsety Promotory21, podczas gdy platformy B650 wykorzystują tylko jeden taki moduł. Na tak niewielkiej powierzchni płyty trudno więc zmieścić aż dwa chipsety, prawda? Mimo to firmie ASUS udało się przezwyciężyć ten problem, czego dowodem jest model ROG STRIX X670-I GAMING WiFi.

Płyta główna ASUS ROG STRIX X670-I ma chipset rozdzielony na dwie części, z czego jedna z nich znajduje się na dodatkowej płytce PCB umieszczonej za dużą plastikową osłoną. Trzeba przyznać, że to dosyć niecodzienne rozwiązanie.

Omawiana płyta główna została zaprezentowana już kilka miesięcy temu, jednak nie doczekała się do tej pory szczegółowego testu. Ekipa UNIKO’s Hardware postanowiła przełamać tabu i zabrała się jedyny model X670 w formacie mini-ITX, którego cena zaczyna się od 2000 zł. Recenzja jest dopiero w przygotowaniu, aczkolwiek ujawnione dotąd zdjęcia pokazują nam, że dzieło ASUS-a ma chipset rozdzielony na dwie części, z czego jedna z nich znajduje się na dodatkowej płytce PCB umieszczonej tuż za dużą plastikową osłoną. Trzeba przyznać, że to dosyć niecodzienne rozwiązanie.

Całą płytę ASUS ROG STRIX X670-I można uznać za imponującą i jednocześnie dosyć skomplikowaną w budowie. Okazuje się, że mamy do czynienia wielopoziomową strukturą płytek i części rozpraszających ciepło, które razem tworzą spójną i elegancką konstrukcję. Pozostaje jednak pytanie, czy gdyby na stałe wymontować widoczną powyżej płytkę, to czy płyta główna zmieniłaby chipset na B650? Wydaje się, że nie jest to takie proste, aczkolwiek mamy cichą nadzieję, że autorzy testu postanowią to sprawdzić. Skoro i tak zabrali się za rozebranie całej konstrukcji, to czemu by nie spróbować? ;)

Źródło: @unikoshardware, VideoCardz