AMD A620 - poznaliśmy specyfikację budżetowego chipsetu dla chipów Ryzen 7000. Nie ma co liczyć na obsługę standardu PCIe 5.0

Rozsądnie wycenione płyty główne dla Ryzenów 7000 to aktualnie mocno deficytowy towar, aczkolwiek mamy nadzieję, że już niebawem sytuację na rynku zmienią nadchodzące platformy z układem logiki AMD A620. Choć nikt nie spodziewa się cudów po tym chipsecie, to jednak chyba każdy liczy, że zapewni on dostęp do najpopularniejszych funkcji. Najnowsze wieści od Twitterowicza @g01d3nm4ng0 wskazują na to, że oczekiwania raczej zostaną spełnione.

Chipset AMD A620 nie będzie tak funkcjonalny jak B650, ale dobrą informacją jest to, że będzie można liczyć na wsparcie dla interfejsu PCIe 4.0 i opcję podkręcania pamięci RAM.

Informator ma już na swoim koncie wiele sprawdzonych przecieków, dlatego pozostaje nam ufać, że i w tym przypadku dane nie zostały wyssane z palca. Zgodnie z poniższą specyfikacją, chipset AMD A620 nie będzie obsługiwał standardu PCIe 5.0. Wygląda na to, że dostępnych będzie 28 linii CPU PCIe, ale zagwarantowana będzie tylko obsługa PCIe 4.0. Ponadto możemy liczyć na linie chipsetu PCIe w standardzie Gen4. Poza tym układ logiki nie obsłuży kart graficznych połączonych w konfigurację CrossfireX, nie da też możliwości podkręcania procesora (choć nie możemy wykluczyć, że niektóre płyty główne pozwolą na manipulację BCLK).

AMD A620 chipset vs B650. CPU overclocking is not supported on A620. pic.twitter.com/LT4TKnJM3m — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) February 1, 2023

Dobrą informacją jest więc fakt, że można liczyć na wsparcie dla interfejsu PCIe 4.0 i opcję podkręcania pamięci RAM. Można więc powiedzieć, że nadchodzące budżetowe płyty główne spełnią rozsądne minimum wymagane przez konsumentów, choć w gruncie rzeczy dużą rolę do odegrania będą mieli też producenci płyt głównych, którzy będą musieli zapewnić np. odpowiednią sekcję zasilania dla wydajniejszych modeli Ryzen 7000. Liczymy, że chipset A620 zostanie oficjalnie zaprezentowany w najbliższych tygodniach. Krótko po ogłoszeniu możemy spodziewać się premier wielu płyt głównych.

Źródło: VideoCardz, @g01d3nm4ng0