Procesory AMD Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X są aktualnie bardziej opłacalne od wolniejszych wersji bez literki X

Debiut bardziej przystępnych chipów AMD Ryzen 7000 był oczekiwany przez wielu graczy i entuzjastów. Producent zdecydowanie przestrzelił z początkową ceną układów opartych na architekturze Zen 4, dlatego po kilku miesiącach zdecydowano się wydać tańsze modele bez literki X. Cechują się one niższymi taktowaniami, mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz chłodzeniem w zestawie, jednak dziś wiemy już, że... wcale nie są one lepszym wyborem.

Procesory AMD Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X niemal zrównały się cenami z wolniejszymi wersjami bez "iksa". Co więcej, gdzieniegdzie szybsze jednostki są nawet tańsze.

Okazuje się, że w międzyczasie pierwsze Ryzeny 7000 z literką X zdążyły bardzo mocno potanieć. Doszło więc teraz do absurdalnej sytuacji, w której modele 7900X, 7700X i 7600X niemal zrównały się cenami z wolniejszymi wersjami debiutującymi przed kilkoma tygodniami. Co więcej, w niektórych przypadkach ceny szybszych modeli są nawet niższe. Dla przykładu, w momencie pisania newsa w sklepie x-kom 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600X jest tańszy od Ryzena 5 7600 (1199 zł vs 1229 zł). O całym zjawisku dobrze świadczą poniższe screeny z porównywarki Ceneo.

Ryzen 9 7900X Ryzen 9 7900 Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 12/24 12/24 8/16 8/16 6/12 6/12 Zegar bazowy 4,7 GHz 3,6 GHz 4,5 GHz 3,6 GHz 4,7 GHz 3,8 GHz Zegar Turbo 5,6 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz TDP 170 W 65 W 105 W 65 W 105 W 65 W Cena MSRP 549 USD 429 USD 399 USD 329 USD 299 USD 229 USD

Modele z literką X są średnio o kilka procent szybsze od nowszych wariantów i to właśnie z tego powodu zdecydowanie warto na nie postawić. Możemy się domyślać, że AMD nie do końca to miało na myśli wprowadzając tańsze Ryzeny 7000 do sprzedaży, jednak podejrzewamy, że za jakiś czas sytuacja na rynku zrównoważy się i procesory bez "iksa" staną się bardziej atrakcyjne. Przy okazji, warto tu przytoczyć także ceny modeli 7900X i 7900 z zagranicznego sklepu MicroCenter. Starszy chip jest nie tylko tańszy, ale także oferowany jest z 32 GB pamięci DDR5. Możemy tylko ubolewać, że ceny płyt głównych AM5 nadal pozostają na wysokim pułapie, jednak mamy nadzieję, że po debiucie modeli z chipsetem A620 budowa zestawu na nowej platformie AMD będzie znacznie bardziej opłacalna.

