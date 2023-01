Chipset AMD A620 może pojawić się w dwóch różnych wersjach. Nie ma jednak co liczyć na różnice w specyfikacji

Mimo tego, że platforma AM5 zdążyła się już rozgościć w wielu sklepach z elektroniką, to jednak ceny najtańszych płyt głównych nadal są horrendalne. Jedynie najbardziej podstawowe modele kosztują dziś nieco poniżej 1000 zł. Na szczęście już niebawem możemy spodziewać się premiery budżetowych płyt z nieco mniej zaawansowanym chipsetem A620. Niektóre modele pojawiły się już nawet w bazie EEC, jednak nie wiedzieliśmy dotąd, że producent szykuje aż dwie różne wersje nowego układu logiki.

Gwoli ścisłości, nic nie wskazuje na pojawienie się chipsetów A620 i A620E. Informator @hkepcmedia twierdzi, że oba budżetowe układy będą cechowały się tą samą specyfikacją, jednak jeden z nich będzie bazował na starszym module Promontory 21 stosowanym dotychczas w chipsetach X670E/X670/B650E/B650, podczas gdy drugi z nich zostanie oparty na nowszym Promontory 22. Nie wiemy jeszcze, jakie różnice będą między tymi układami w praktyce i czy AMD zdecyduje się je jakoś wyróżnić za pomocą różnych oznaczeń, aczkolwiek wydaje się, że nowszy wariant będzie tańszy w produkcji i prostszy w budowie od dotychczasowej wersji.

There will be two versions of the AMD A620 chip, the "Promontory 21" chip will be used at the beginning, and the new A620 chip (Promontory 22 ??) will be launched later with the same specifications.