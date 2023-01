AsRock przygotował kartę rozszerzeń zmieniającą model płyty głównej z B650 na X670

Ciekawe urządzenie produkcji tajwańskiej firmy AsRock zostało zaprezentowane na jednym z filmów dostępnych w serwisie YouTube. Jest to karta rozszerzeń, która w prosty sposób potrafi przemienić płytę główną z serii B650 w model X670. Z całym procesem wiąże się jednak pewien haczyk. Sama karta nie jest wystarczająca. Trzeba posiadać specjalną wersję płyty głównej. Na razie nie wiadomo, czy urządzenia doczekają się premiery rynkowej.

Firma AsRock zaprezentowała kartę rozszerzeń zmieniającą płytę główną B650 w droższy model X670. Nie wiadomo na chwilę obecną, czy produkt doczeka się premiery rynkowej.

B650 to seria płyt głównych z Socketem AM5 przeznaczona dla procesorów AMD Ryzen. Model X670 jest znacznie droższy i charakteryzuje się dwoma chipsetami Promontory 21. AsRock na swojej karcie rozszerzeń zamontował jeden z tych układów z myślą o rozszerzeniu możliwości płyty głównej B650. Na tym jednak nie koniec, ponieważ "płytka" przygotowana przez tajwańskiego producenta, posiada także dwa sloty PCIe 4.0 dla napędów półprzewodnikowych opartych na NVMe M.2, port Ethernet o przepustowości 10 Gb/s, trzy porty USB typu A i jeden typu C, a także dwa złącza SATA.

Specyfikacja karty rozszerzeń jest zatem zachęcająca. Jak to jednak zwykle bywa, całe zagadnienie nie jest takie proste. Do zainstalowania "płytki" potrzeba także specjalnej wersji płyty głównej. Problemem jest zwłaszcza dodatkowy konektor kontrolujący, który musi zostać wpięty do płyty głównej. Samo użycie slotu PCIe nie jest wystarczające. Trzeba ponadto specjalnej wersji BIOSu, w którym będzie można skonfigurować nowe urządzenie firmy AsRock do prawidłowego działania.

Unikatowa wersja płyty głównej B650, obsługująca omawianą kartę rozszerzeń, bazuje na linii produktów AsRock LiveMixer. Charakteryzuje się ciekawą stylistyką, nawiązującą do graffiti i szeroko pojętego street artu. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy wyjątkowy wariant płyty głównej i karta rozszerzeń trafią do sklepów, ani jaka będzie ich potencjalna cena. Na razie zatem "płytkę" od tajwańskiego producenta należy rozpatrywać w kategoriach ciekawostki i próby sondowania rynku. Dobrze wyceniony produkt mógłby jednak znaleźć swoich amatorów.

Źródło: Level1Techs, VideoCardz