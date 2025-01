ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super na pierwszych zdjęciach. Karta wykorzysta złącze 16-pin w nowszej rewizji

Już wkrótce swoją premierę będą miały karty GeForce RTX 4000 z dopiskiem Super. Zakres zmian w porównaniu ze standardowymi modelami będzie zróżnicowany, jednak układy ze wszystkich segmentów cenowych będą charakteryzowały się wyższą wydajnością. Za sprawą znanego autora przecieków poznaliśmy wygląd ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super. Różnice w samej konstrukcji nie będą na pierwszy rzut oka duże. Karta wykorzysta jednak złącze 16-pin.

W sieci pojawiły się zdjęcia karty ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super. Jest to dosyć kompaktowa konstrukcja z dwoma wentylatorami, która znajdzie zastosowanie zwłaszcza w mniejszych obudowach.

Zdjęcia zostały opublikowane przez użytkownika @momomo_us oraz serwis VideoCardz. Omawiany model karty nie należy do najwyżej pozycjonowanych. To bardziej budżetowa konstrukcja, która trafi do mniej wymagających graczy. Co ważne, karta jest dosyć kompaktowa, ponieważ zajmuje w obudowie 2,5 slota. Jak sama nazwa wskazuje, całość wyposażono w zaledwie dwa wentylatory. To sprawia, że nie ma konieczności stosowania wsporników podtrzymujących układ. Model ten z pewnością znajdzie swoje zastosowanie w mniejszych obudowach, gdzie od wydajności układu chłodzenia ważniejsze są rozmiary. Karta będzie prawdopodobnie posiadała 12 GB pamięci GDDR6X, działającej w oparciu o 192-bitową szynę. Spodziewane jest, że zostanie wyposażona w 7160 rdzeni CUDA.

Znaczącą różnicą w porównaniu ze zwykłym ASUS Dual GeForce RTX 4070 jest inny rodzaj złącza zasilającego. Starszy model posiadał gniazdo 8-pin. Tutaj zaś mamy do czynienia z 16-pin, a konkretnie z konektorem 12V-2x6. Jest to nowsza rewizja 12VHPWR, z którym wciąż bywają poważne problemy. Pozostaje mieć nadzieję, że w tym przypadku uda się ich uniknąć. Nowa rewizja złącza i fakt, że karta nie pobiera tyle mocy, co najwyżej pozycjonowane układy Ada Lovelace, sprawiają, że wystąpienie awarii jest w tym przypadku mało prawdopodobne. Na rynku dostępny będzie wariant podkręcony i niepodkręcony karty.

Wiemy także, że przygotowywane są modele ASUS TUF Gaming kart z serii GeForce RTX 4000 Super. Odpowiedni wpis pojawił się na stronie belgijskiego sklepu ze sprzętem komputerowym. Niestety podana cena jest z pewnością wyłącznie "wypełniaczem", dlatego nie wiemy na razie, ile trzeba będzie zapłacić za ten model karty. Brak także na razie jego zdjęć. Podobnie, jak w przypadku modelu ASUS Dual, dostępne będą dwa warianty: fabrycznie podkręcony i ze standardowym taktowaniem.

Źródło: @momomo_us (X), VideoCardz, WCCFTech