NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER nie zastąpi modelu RTX 4070. Obie karty graficzne mają być równolegle oferowane

Niedawno do sieci wyciekły informacje, jakoby nadchodzące karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER i RTX 4070 Ti SUPER miały zastąpić dotychczasowe modele RTX 4080 i RTX 4070 Ti, które z kolei niebawem powinny być już niedostępne na rynku. Jak wiemy, w drodze jest także układ GeForce RTX 4070 SUPER, jednak najnowsze doniesienia wskazują, że jednostka ta będzie współistnieć razem ze znanym już wariantem.

NVIDIA najwyraźniej nie zamierza rezygnować z GeForce'a RTX 4070 ze względu na stosunkowo wysoką popularność tego układu. Niewykluczone, że po premierze modeli SUPER jednostka ta doczeka się małej przeceny.

Można przyjąć, że jest w zasadzie tylko jeden powód, dla którego standardowy GeForce RTX 4070 nadal będzie oferowany przez NVIDIĘ. Chodzi zapewne o popularność tej karty - jak wiemy, w wysokiej półce liczy się wyłącznie RTX 4090, natomiast w przeszłości pojawiały się już doniesienia o dosyć słabej sprzedaży innych modeli Ada Lovelace, w tym najniżej pozycjonowanych RTX 4060 Ti czy RTX 4060. GeForce RTX 4070 w opinii wielu i tak sprzedawany jest w nieco zbyt wysokiej cenie (łatwo znaleźć tańszego Radeona RX 7800 XT o nieco wyższej wydajności), jednak i tak pozostaje w miarę rozsądną opcją w swoim segmencie.

RTX 4090 RTX 4080 SUPER RTX 4080 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070 SUPER RTX 4070 Rdzeń AD102-300 AD103-400 AD103-300 AD102-175 / AD103-275 AD104-400 AD103-175 / AD104-350 AD104-250 CUDA 16384 10240 9728 8448 7680 7168 5888 VRAM 24 GB G6X 384-bit 16 GB G6X 256-bit 16 GB G6X 256-bit 16 GB G6X 256-bit 12 GB G6X 192-bit 12 GB G6X 192-bit 12 GB G6X 192-bit TDP 450 W 320 W 320 W 285 W 285 W 220 W 200 W

Wedle dotychczasowych doniesień karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER zostanie oparta na rdzeniu AD104-350 z 7168 jednostkami CUDA i zaoferuje 12 GB pamięci GDDR6X (192-bit). Oczekuje się zatem, że pod względem mocy obliczeniowej wyraźnie zbliży się do RTX-a 4070 Ti. Wygląda na to, że producent czeka z prezentacją nowych kart z dopiskiem SUPER aż do styczniowych targów CES 2024. Póki co nie wiemy, czy wszystkie trzy nowe modele opuszczą fabryki w tym samym okresie. Pozostaje nam jedynie liczyć na niewygórowane ceny.

Źródło: VideoCardz, Board Channels