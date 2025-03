NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER - w sieci pojawiła się prawdopodobna specyfikacja kart graficznych

Wszystko wskazuje na to, że podczas nadchodzących targów CES 2024 w Las Vegas, NVIDIA zaprezentuje odświeżone karty graficzne GeForce RTX 4000 SUPER. Producent zaplanował w tym czasie konferencję, podobną jaka miała miejsce w tym roku, gdy ujawniono mobilną generację GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Do sprzedaży jeszcze w tym samym miesiącu (styczeń 2024) mają trafić trzy modele: GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4070 SUPER. W sieci pojawiła się ich prawdopodobna specyfikacja.

W sieci pojawiła się prawdopodobna specyfikacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER. Nie ma tu specjalnych zmian względem dotychczasowych plotek, toteż możemy wyjść z założenia, że dokładnie takie warianty kart trafią wkrótce do sprzedaży.

Portal WCCFTech podał częściową specyfikację kart graficznych GeForce RTX 4000 SUPER, bazując na własnych źródłach. Informacje dotyczą również procentowego wzrostu wydajności względem dotychczasowych modeli. GeForce RTX 4080 SUPER może okazać się największym rozczarowaniem, bowiem do dyspozycji otrzymamy pełny rdzeń AD103 z 10 240 rdzeniami CUDA (80 bloków SM), 320 rdzeniami Tensor oraz jednostkami TMU, a także 112 jednostkami ROP. Karta będzie oferować 16 GB pamięci GDDR6X na 256-bitowej magistrali, zachowując TGP na poziomie 320 W. Karta otrzyma także złącze 1x 12VHPWR. Karta ma zaoferować średnio od 3 do 5 procent wyższą wydajność względem GeForce RTX 4080. Najbardziej wykręcone wersje niereferencyjne mogą tutaj dobić do około 10%.

GeForce RTX 4080 SUPER GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 4070 SUPER Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-400 AD103-275

AD102-175 AD104-350

AD103-175 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 10 240 8448 7168 Jednostki TMU 320 264 224 Jednostki ROP 112 ? ? Jednostki RT 80 66 56 Jednostki Tensor 320 264 224 Taktowanie bazowe ? ? ? Taktowanie boost ? ? ? Taktowanie pamięci ? ? ? Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Cache L2 64 MB 48 MB 48 MB Współczynnik TGP 320 W 285 W 220 W Złącze zasilające 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR 1x 12VHPWR

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER wykorzysta jeden z dwóch rdzeni: AD103-275 lub AD102-175, choć w obu do dyspozycji oddane zostanie tyle samo jednostek obliczeniowych: 66 bloków SM, 8448 rdzeni CUDA, 264 jednostki TMU oraz rdzeni Tensor, a także 66 rdzeni RT 3. generacji. Podobnie jak wyżej wymieniona karta, także GeForce RTX 4070 Ti SUPER otrzyma 16 GB pamięci GDDR6X na 256-bitowej magistrali, zachowując jednocześnie TGP rzędu 285 W. Karta ma być średnio o 15% wydajniejsza w porównaniu do GeForce RTX 4070 Ti. Przy zachowaniu tej samej (lub nieco niższej) ceny, taki model może okazać się ciekawym wyborem, a na pewno ciekawszym od dotychczasowego GeForce RTX 4070 Ti.

Na końcu pozostaje NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Karta graficzna również skorzysta z jednego z dwóch rdzeni: AD104-350 lub AD103-175. W przypadku tego modelu mamy otrzymać 56 aktywnych bloków SM, co przełoży się na 7168 rdzeni CUDA, 224 jednostki TMU oraz Tensor 4. generacji, a także 56 rdzeni RT 3. generacji. Podobnie jak podstawowy GeForce RTX 4070, także wariant SUPER otrzyma 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie. TGP w tym wypadku ma zostać podniesione z 200 W do 220 W. Względem bazowego modelu GPU, odświeżona karta zaoferuje średnio 14% wyższą wydajność w grach. Według WCCFTech, wszystkie trzy karty mają trafić do sprzedaży w styczniu, choć dokładne terminy debiutu nie zostały jeszcze ustalone.

Źródło: WCCFTech