NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER - odświeżone karty graficzne mają zostać pokazane już na początku 2024 roku

Od kilku tygodni w sieci coraz częściej słyszy się o odświeżeniu obecnej generacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Wiele z dotychczasowych kart ma mocno poobcinaną specyfikację, co daje producentowi całkiem duże pole do popisu, by wprowadzić do sprzedaży "ulepszone" karty, które de facto od początku powinny zostać wprowadzone do oferty. Według najnowszych doniesień, na karty graficzne GeForce RTX 4000 SUPER nie będziemy czekać długo.

Według nieoficjalnych doniesień, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER zostaną zaprezentowane podczas targów CES 2024.

Według informacji opublikowanej przez @kopite7kimi, odświeżone karty graficzne GeForce RTX 4000 SUPER miałyby zostać zaprezentowane już podczas targów CES 2024 w Las Vegas. Te odbędą się na początku stycznia, więc kolejne karty Ada Lovelace zadebiutowałyby w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. W przeszłości NVIDIA zapowiadała już desktopowe karty podczas tego wydarzenia, np. GeForce RTX 3060 12 GB. Wprawdzie producent nie ma zaplanowanego żadnej własnej konferencji, jednak z drugiej strony firma może zdecydować się na premierę bez specjalnych fanfarów. Zamiast tego karty w wersjach niereferencyjnych miałyby być prezentowane przez poszczególnych partnerów AiB, tj. ASUS, MSI czy GIGABYTE.

CES — kopite7kimi (@kopite7kimi) November 5, 2023

Obecnie mówi się o trzech kartach graficznych: GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER (akurat nazwa tego modelu nadal wydaje się nam wysoce nieprawdopodobna) oraz GeForce RTX 4070 SUPER. Według dotychczasowych informacji, tylko druga z wymienionych kart miałaby otrzymać więcej pamięci VRAM - 16 GB zamiast 12 GB. Pozostałe modele otrzymałyby po tyle samo pamięci, a więc odpowiednio 16 GB oraz 12 GB typu GDDR6X. Również współczynniki TGP miałyby utrzymać się na takim samym lub niewiele wyższym poziomie w porównaniu do dotychczasowych modeli.

Źródło: X @kopite7kimi