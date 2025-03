NVIDIA GeForce RTX 4080 Super i RTX 4070 Ti Super mają pobierać tyle samo mocy, co warianty bez dopisku Super

Od jakiegoś czasu w sieci pojawiają się kolejne doniesienia na temat nadchodzących kart graficznych NVIDII z dopiskiem Super. Wygląda na to, że otrzymamy trzy nowe modele z wyższej półki, czyli GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4070 Super. Wiele mówiło się na temat ich specyfikacji czy pojemności pamięci VRAM, jednak zagadką był do tej pory pobór mocy. Milczenie w tej sprawie przerwał teraz popularny informator @kopite7kimi.

Z najnowszych doniesień wynika, że karty GeForce RTX 4080 Super i RTX 4070 Ti Super będą pobierały tyle samo mocy, co warianty bez dopisku Super. Współczynnik TDP tych układów ma wynosić zatem kolejno 320 i 285 W. Mimo wszystko jednak możemy spodziewać się nieco wyższej wydajności. RTX 4080 Super ma otrzymać pełny rdzeń AD103-400 z 10240 jednostkami CUDA (RTX 4080 ma 9728 takich jednostek) i 16 lub 20 GB pamięci VRAM GDDR6X. RTX 4070 Ti Super ma natomiast bazować na rdzeniu AD102-175 lub AD103-275 z 8448 jednostkami CUDA (RTX 4070 Ti ma 7680 CUDA) i otrzyma zapewne 16 GB pamięci GDDR6X.

RTX 4090 RTX 4080 Super RTX 4080 RTX 4070 Ti Super RTX 4070 Ti RTX 4070 Super RTX 4070 Rdzeń AD102-300 AD103-400 AD103-300 AD102-175 / AD103-275 AD104-400 AD103-175 / AD104-350 AD104-250 CUDA 16384 10240 9728 8448 7680 7168 5888 VRAM 24 GB G6X 384-bit 16 GB G6X 256-bit 16 GB G6X 256-bit 16 GB G6X 256-bit 12 GB G6X 192-bit 12 GB G6X 192-bit 12 GB G6X 192-bit TDP 450 W 320 W 320 W 285 W 285 W 220 W 200 W

Jak więc widać, trudno mówić o rewolucji w ofercie, bowiem nadchodzące modele będą po prostu dosyć podobne do modeli bez dopisku Super - choć oczywiście wiele w tej sprawie może zmienić jeszcze pojemność VRAM. Najciekawiej zapowiada się zatem układ GeForce RTX 4070 Super, który ma opierać się na rdzeniu AD103-175 lub AD104-350 z 7168 jednostkami CUDA (RTX 4070 ma ich 5888) i 12 GB pamięci GDDR6X. TDP tej jednostki ma wynosić 220 W, a więc współczynnik ten powinien być o 20 W wyższy niż w przypadku "zwykłego" RTX-a 4070. Pamiętajmy tylko, że nadal nie są to oficjalne informacje, dlatego warto pojeść do nich z dystansem. Niebawem powinniśmy poznać ostateczne plany NVIDII.

Źródło: VideoCardz, @kopite7kimi