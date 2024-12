Apple z grzywną od Komisji Europejskiej, której wartość to niemal 2 mld euro. W tle firma Spotify, która poniekąd rozpoczęła śledztwo

Od wielu lat Apple ustala swoje własne zasady, jakich muszą się trzymać wszyscy twórcy aplikacji, jeśli chcą je wprowadzić do ekosystemu poprzez App Store. Jak łatwo się domyślić, ta dominująca pozycja dawała firmie możliwość czerpania sporych korzyści, wszak promowane były głównie autorskie usługi. Komisja Europejska stwierdziła naruszenie wielu zasad i wykorzystywanie swojej pozycji, w związku z czym nałożyła na Apple całkiem sporą karę finansową.

Komisja Europejska nałożyła karę na firmę Apple w wysokości 1,84 mld euro. Powodem jest wykorzystywanie swojej dominującej pozycji w taki sposób, aby niejako nie dawać użytkownikom możliwości alternatywnego wyboru w kwestii usług oferujących streaming muzyki, takich jak Spotify.

Śledztwo dotyczące całej sytuacji zostało wszczęte jeszcze w czerwcu 2020 roku, a więc dość dawno. Według Komisji Europejskiej dominujące przedsiębiorstwa w branży muszą unikać tego, aby wykorzystywać swoją pozycję do ograniczania konkurencji. Omawiana sprawa dotyczy natomiast aplikacji, które dostarczają użytkownikom muzykę poprzez streaming (mowa więc np. o Spotify). KE stwierdziła bowiem, że Apple w znaczącym stopniu zapobiegało rozwojowi konkurencji przez fakt, że użytkownicy nie byli informowani o możliwości dokonania płatności za daną usługę poza App Store, ani też o tańszych alternatywach, a przy tym firma stosowała spore prowizje dla twórców, więc opłaty były zwiększone na tym polu. Oczywiście większość osób decydowała się w takim wypadku na skorzystanie z usług od Apple.

Co jednak ciekawe, twórcy nie mogli nawet wysłać maila, który poinformowałby klientów o możliwości zakupu tańszej subskrypcji. Oczywiście w samej aplikacji taki komunikat również nie mógł wystąpić. Użytkownicy nie mogli więc podejmować świadomych decyzji i to przez niemal 10 lat. Grzywna dla Apple jest dość wysoka, wszak wynosi 1,84 mld euro, natomiast KE wzięła pod uwagę zarówno okres trwania całego procederu, jak i kapitalizację rynkową firmy oraz fakt, aby kara była wystarczającym i dotkliwym sygnałem ostrzegawczym. Do rozpoczęcia całego postępowania przyczyniło się Spotify, po tym, jak złożyło na Apple skargę właśnie do KE. Samo Apple wydało oświadczenie, w którym informuje, że decyzja Komisji Europejskiej jest bezpodstawna, ponieważ nie znaleziono "wiarygodnych dowodów na szkodę konsumenta" oraz "zignorowano realia rynku". Firma twierdzi także, że to właśnie ona pomogła Spotify osiągnąć pozycję, którą obecnie zajmuje, a dodatkowo gigant streamingowy nie płaci Apple ani grosza, ponieważ i tak sprzedaje swoją subskrypcję poza App Store. Możemy więc sami ocenić całe zdarzenie, a także zapoznać się szerzej z decyzją KE tutaj.

Źródło: Komisja Europejska