Apple skapitulowało w obliczu nakazu Parlamentu Europejskiego. Kolejne iPhone'y w Europie już tylko z USB-C

Batalia Parlamentu Europejskiego z firmą Apple trwała przez kilka ładnych miesięcy. Chodziło oczywiście o wymóg stosowania w smartfonach z serii iPhone popularnego złącza USB-C. Gigant z Cupertino kurczowo trzymał się własnego standardu Lightning, jednak obecnie nie ma już odwołania - kolejna generacja smartfonów Apple pojawi się w naszym regionie już ze złączem USB-C. "Oczywiście będziemy musieli się podporządkować, nie mamy wyboru" - skomentował ów wymóg Greg Joswiak, szef marketingu Apple.

Na początku października tego roku Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy dotyczące ujednolicenia standardu ładowania. Od jesieni 2024 roku wspólnym złączem ładowania smartfonów będzie mianowicie USB-C. Dojście do tego punktu zabrało Brukseli aż dekadę. W końcu jednak udało się wyznaczyć uniwersalny standard, z którego korzystać będą wszystkie urządzenia mobilne sprzedawane na terenie Unii Europejskiej.

Szef marketingu Apple Greg Joswiak, zapytany przez The Wall Street Journal, czy firma zmieni standard z Lightning na USB-C, aby dostosować się do unijnych przepisów odpowiedział: - Oczywiście będziemy musieli się podporządkować, nie mamy wyboru (...) Uważamy jednak, że podejście byłoby lepsze dla środowiska i lepsze dla naszych klientów, gdyby rządy nie były tak nakazowe". Oczywiście Apple ma prawo być rozgoryczone tym, że ktoś mówi im jak mają wyglądać ich produkty, ale nie sposób nie zauważyć, że interfejs USB-C może przynieść iPhone'om dużo korzyści, jak chociażby dużo szybsze ładowanie.

