Apple MacBook Pro 14 - przedstawiciel producenta broni laptopa z 8 GB RAM. Dlaczego ma w tym sporo racji?

Nowe MacBooki powoli trafiają do klientów. Wariant z procesorem M3 Max potrafi zachwycić wydajnością. Z krytyką muszą zaś mierzyć się niżej pozycjonowane laptopy, które wykorzystują jednostki M3 i M3 Pro. W tańszych MacBookach problemem może być też stosunkowo mała ilość pamięci RAM. Najniżej pozycjonowany laptop z nowej generacji sprzętu Apple oferuje jej zaledwie 8 GB. Do problemu odniósł się jeden z przedstawicieli firmy.

Wiceprezes ds. globalnego marketingu produktowego Apple broni MacBooka Pro 14 w wariancie z 8 GB RAM. Według niego jest to odpowiednik 16 GB RAM w systemach innych producentów.

Na rynku PC-towym od dłuższego czasu standardem jest 16 GB RAM. MacBook Pro 14 w najtańszym wariancie został wyposażony zaledwie w 8 GB, przy czym jest to pamięć współdzielona przez procesor, jak i układ graficzny. Teoretycznie takie rozwiązanie może wydawać się nieefektywne (zwłaszcza w przypadku tak niewielkiej ilości pamięci), ale rozwiązania konstrukcyjne w laptopach Apple są dobrze zoptymalizowane. Wiceprezes ds. globalnego marketingu w amerykańskiej firmie – Bob Borchers – postanowił wziąć w obronę ten wariant MacBooka i trudno nie przyznać mu przynajmniej częściowo racji.

Jak argumentuje przedstawiciel firmy z Cupertino, 8 GB pamięci w MacBooku jest ekwiwalentem 16 GB w innych systemach. Nie jest to jednak wyłącznie slogan marketingowy. Komputery Apple cechują się bowiem odpowiednią konstrukcją, która dzięki ścisłej integracji podzespołów pozwala na wysoką przepustowość danych. Do tego dochodzi bardzo dobrze zoptymalizowany system operacyjny macOS, który pod względem wydajności wykazuje wyraźną przewagę nad Windowsem. Wynika to między innymi z faktu, że jest dedykowany ściśle określonym konfiguracjom, podczas gdy system Microsoftu musi wspierać bardzo szeroką gamę sprzętu. Można to z grubsza porównać do lepszej optymalizacji gier na konsolach niż na komputerach (w stosunku do specyfikacji sprzętowej urządzeń).

Wypowiedź Borchersa ma więc odpowiednie umocowanie w rzeczywistości. Co prawda, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wszelkie optymalizacje sprzętowe i programowe Apple sprawiają, że 8 GB w MacBookach jest odpowiednikiem dokładnie 16 GB na konfiguracjach innych producentów. Nawet przykład iPhone’a pokazuje jednak, że podobną lub lepszą wydajność można osiągnąć za pomocą sprzętu, który jest na papierze słabszy niż u konkurencji. Jest to widoczne, gdy zestawimy smartfon działający na systemie iOS z podobnym pod względem specyfikacji smartfonem działającym na Androidzie (zwłaszcza po licznych aktualizacjach oprogramowania). Oczywiście sprzęt Apple jest droższy od oferty konkurencji, więc ten aspekt także należy brać pod uwagę.

Źródło: TechSpot