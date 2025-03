Apple MacBook Air (2025) oficjalnie zaprezentowany. Dwie wersje rozmiarowe, procesory Apple M4 i obsługa Apple Intelligence

Firma Apple w ostatnim czasie bez specjalnych zapowiedzi wprowadzała kolejne urządzenia do swojej oferty, tj. smartfon Apple iPhone 16e czy nowe wersje tabletów iPad Air. Następny w kolejce okazał się laptop MacBook Air, który także doczekał się liftingu oferty. Zgodnie z przewidywaniami, producent zaprezentował wersje wyposażone w procesory Apple M4, dodatkowo firma chwali się pełną zgodnością z Apple Intelligence (obsługa AI).

Apple oficjalnie zaprezentowało nową wersję laptopa MacBook Air, wyposażoną w procesor Apple M4. Ceny rozpoczynają się od 4999 złotych.

Laptopy Apple MacBook Air (2025) trafią do sprzedaży 12 marca i będą oferowane w czterech wersjach kolorystycznych: błękitny (widoczny na zdjęciach), srebrny, księżycowa poświata (złoty) oraz północ (ciemny granat). Podobnie jak poprzednio, także teraz otrzymamy zarówno 13-calowe MacBooki Air, jak również 15,3" warianty. Procesor Apple M4 w każdej konfiguracji oferowany jest w wersji z 10 rdzeniami z podziałem na cztery rdzenie Performance oraz sześć rdzeni Efficiency. Apple MacBook Air 15 (2025) otrzymał w każdej konfiguracji GPU z 10 rdzeniami, natomiast w przypadku 13-calowego modelu będzie możliwość wybrania 8 lub 10 rdzeni dla układu graficznego.

Apple MacBook Air 13 (2025) Apple MacBook Air 15 (2025) Procesor Apple M4 (10 rdzeni)

4 P-Core + 6 E-Core Apple M4 (10 rdzeni)

4 P-Core + 6 E-Core Układ graficzny Apple M4 GPU (8 lub 10 rdzeni) Apple M4 GPU (10 rdzeni) Pamięć 16, 24 lub 32 GB RAM 16, 24 lub 32 GB RAM Magazyn danych 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB Ekran 13,6" 2560 x 1664 pikseli

16:10, IPS (Liquid Retina)

500 nitów, ~100% DCI-P3 15,3" 2880 x 1864 pikseli

16:10, IPS (Liquid Retina)

500 nitów, ~100% DCI-P3 Porty 2x Thunderbolt 4

1x MagSafe

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x MagSafe

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Full HD Full HD Łączność Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Forma zabezpieczeń Touch ID Touch ID Akumulator Litowo-polimerowy, 53,8 Wh Litowo-polimerowy, 66,5 Wh Zasilacz 30 W z portem USB-C (wersja z 8-rdzeniowym GPU)

35 W z portem USB-C (wersja z 10-rdzeniowym GPU) 35 W z dwoma portami USB-C Wymiary 304,1 x 215 x 11,3 mm 340,4 x 237,6 x 11,5 mm Waga 1,24 kg 1,51 kg System macOS macOS Cena Od 4999 złotych Od 5999 złotych

W przypadku pamięci RAM oraz magazynu danych, to Apple umożliwia wybór w postaci 16, 24 lub 32 GB RAM oraz 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB w przypadku magazynu danych (SSD). Ekrany również nie pozostaną zmienione względem poprzednika. Apple MacBook Air 13 zaoferuje 13,6" panel IPS (Liquid Retina) o rozdzielczości 2560 x 1664 pikseli, o jasności do 500 nitów i 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3. Dla 15,3" wariantu zwiększy się rozdzielczość do 2880 x 1864 pikseli. Na pokładzie znajdują się po dwa porty Thunderbolt 4, gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz port zasilający MagSafe 3. Wbudowane akumulatory litowo-polimerowe mają natomiast zaoferować do maksymalnie 18 godzin korzystania z laptopów bez konieczności ładowania. Ceny dla MacBooka Air 13 (2025) startują od 4999 złotych (8-rdzeniowe GPU, 16 GB RAM, SSD 256 GB), natomiast dla MacBooka Air 15 (2025) rozpoczynają się od 5999 złotych (16 GB, 256 GB).

Źródło: Apple