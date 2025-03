Apple M3 - nowy chip firmy coraz bliżej swojego debiutu. Wśród sprzętów, które go otrzymają znajdzie się Mac Mini

Jeszcze przed końcem bieżącego roku (2023 r.) Apple na oficjalnym wydarzeniu ma zaprezentować najnowsze modele iPhone'a (15), smartwatche z serii 9 oraz chip M3. To właśnie o tym ostatnim sporo się mówi, ponieważ układ ten ma przynieść znaczący wzrost wydajności. Wiadomo również, jakie urządzenia od Apple zostaną wyposażone w przyszłe jednostki, które tak jak do tej pory będą występować w kilku wariantach. Znamy także ich możliwą specyfikację.

Apple już od jakiegoś czasu testuje nowe Maki, które są wyposażone w układy z serii M3. Jak donosi dziennikarz technologiczny Mark Gurman (Bloomberg), który znany jest z informowania o poczynaniach firmy Apple, samych sprzętów, które wykorzystają moc jednostek M3, będzie całkiem sporo. Zaliczają się do nich MacBooki z rodziny Air oraz Pro, iMac oraz wspomniany Mac Mini. W opublikowanym "iksie" (tweecie) podano również nazwy kodowe urządzeń. Skupiając się natomiast na ostatnim z wymienionych komputerów: układ M3, który będzie sercem Maca Mini, wyposażony zostanie w tę samą ilość rdzeni procesora (8 / 4+4E) oraz układu graficznego (10), co w przypadku poprzedniej generacji - Apple M2. Możemy jednak spodziewać się sporo lepszej wydajności. Co ciekawe, testowany egzemplarz nadchodzącego Maca Mini został połączony z 24 GB pamięci RAM (a jak wiemy, najsłabsze konfiguracje tych urządzeń wykorzystują 8 GB).

Another M3 Mac has gone into testing, likely a new Mac mini with an 8 core CPU and 10 core GPU. Here are all the M3 Macs I know of in development https://t.co/YoRzAKTsMK pic.twitter.com/AgTJDZDl5B