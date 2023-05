Apple M3 - trwają testy nowego procesora. Można liczyć na większą liczbę rdzeni i mocniejszy układ graficzny

Sprzedaż MacBooków w ostatnim okresie nie daje firmie Apple powodów do radości. Ostatni kwartał przyniósł spadek o 31%. Zapowiedziano już co prawda kolejne komputery tego typu, ale będą one bazowały na znanym procesorze M2. Na większe zmiany przyjdzie nam poczekać do kolejnej generacji. Wtedy bowiem na rynku zadebiutują chipy M3, których specyfikacja będzie zauważalnie lepsza od sprzętu z poprzedniej generacji. Trwają już testy nowych CPU.

Apple testuje swoje nowe procesory M3. Jednostka w wariancie Pro ma zaoferować 12 rdzeni CPU i 18 rdzeni graficznych. W odpowiednim modelu MacBooka można też będzie liczyć na 36 GB RAM.

Spółka z Cupertino intensywnie pracuje nad rozwojem procesorów M3. Jak ujawnia serwis Bloomberg, przeprowadzane obecnie testy dotyczą aplikacji firm trzecich, a ich głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kompatybilności nowych jednostek. CPU M3 mogą być czynnikiem, który docelowo znacząco zwiększy sprzedaż MacBooków. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że będą one cechowały się zauważalnie lepszą specyfikacją. Chip M3 Pro zaoferuje najprawdopodobniej łącznie 12 rdzeni (6 rdzeni Performance i 6 rdzeni Efficient). Dodatkowo można będzie liczyć też na 18 rdzeni graficznych, a także, w odpowiednim modelu MacBooka, na 36 GB RAM.

M3 Pro M2 Pro M1 Pro Liczba rdzeni CPU 6P + 6E 6P + 4E 6P + 2E Liczba rdzeni GPU 18 16 14 Ilość pamięci RAM 36 GB 32 GB 32 GB

Jeśli powyższa specyfikacja się potwierdzi, to będziemy mieli do czynienia z podobnym skokiem, jak w przypadku przejścia z MacBooka z procesorem M1 Pro na komputer z procesorem M2 Pro. Utrzymanie tego trendu może też oznaczać, że wariant M2 Max będzie cechował się 14 rdzeniami i ponad 40 rdzeniami graficznymi. Specyfikacja M3 Ultra byłaby jeszcze lepsza, ale są to na tę chwilę głównie spekulacje. Procesory M3 będą wykonane w litografii 3 nm. Pierwsze komputery MacBook ze wspomnianymi chipami są spodziewane jeszcze pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.

