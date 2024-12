Apple iPhone SE 4 ma otrzymać baterię z najpopularniejszego iPhone'a na świecie. Możemy się już domyślić wyglądu smartfona

Na temat Apple iPhone'a SE 4. generacji powiedziano już sporo, i to pomimo tego, że premiera smartfona jest nadal dosyć odległa. Co jednak ciekawe, właściwie co chwilę napływają kolejne przecieki na jego temat, a z racji tego, że nowy tani iPhone elektryzuje fanów Apple na całym świecie, nam nie wypada przejść obok nich obojętnie. Najnowsze doniesienia wskazują na konkretny model baterii w SE 4, co wbrew pozorom może być dosyć ważną poszlaką.

Najnowsze wieści mogą nas utwierdzić w przekonaniu, że pod wieloma względami iPhone SE 4 będzie taki sam jak iPhone 14.

Jak informuje serwis MacRumors, iPhone SE 4. generacji z identyfikatorem urządzenia D59 ma korzystać z tego samego akumulatora, co iPhone 14, czyli aktualnie najlepiej sprzedającego się i tym samym najpopularniejszego smartfona na świecie. Model ten wyposażany jest w ogniwo o pojemności 3279 mAh (oznaczane jako A2863). Warto w tym miejscu dodać, że według dotychczasowych plotek nowy iPhone SE ma mocno przypominać iPhone'a 14. Wieści o tej samej baterii mogą nas zatem utwierdzić w przekonaniu, że pod wieloma względami będzie to niemal ten sam smartfon.

Mimo wszystko jednak możemy oczekiwać, że w kilku miejscach zauważymy parę różnic. Niemal na pewno doczekamy się złącza USB-C zamiast "apple'owskiego" Lightning, po cichu można spodziewać się również nowszego chipu czy innej konfiguracji aparatów. Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno sądzono, iż na pokład iPhone'a SE 4 trafi autorski modem 5G, jednak wedle ostatnich informacji prace nad nim stanęły w miejscu. Kto wie, być może dzięki temu opracowanie nowego, "taniego" iPhone'a będzie prostsze i szybsze? Mamy nadzieję, że niebawem dowiemy się czegoś więcej w sprawie tego smartfona.

Źródło: MacRumors, @Tech_Reve