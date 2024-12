Apple podobno zrezygnowało z rozwoju własnego modemu 5G. Wielka inwestycja jednak poszła na marne?

Od dawna wiadomo, że Apple powoli dąży do produkcji własnych modemów sieci 5G do iPhone'ów i innych mobilnych urządzeń. Na podstawie niedawnych przecieków można było nawet wyciągnąć wnioski, że właśnie z tego powodu gigant wstrzymuje prace nad atrakcyjnym cenowo iPhonem SE 4. generacji. Dziś natomiast wydaje się, że wszelkie inwestycje poszły na marne. Pojawiły się informacje, jakoby amerykański producent poddał się w tej sprawie.

Wygląda na to, że próby Apple dotyczące opracowania własnego modemu 5G jak dotąd się nie powiodły. Co więcej, firma jest teraz podobno w trakcie likwidacji swojej wieloletniej inwestycji w ten projekt.

Źródło związane z łańcuchem dostaw donosi właśnie, próby Apple dotyczące opracowania własnego modemu 5G jak dotąd się nie powiodły. Co więcej, firma jest teraz podobno w trakcie likwidacji swojej wieloletniej inwestycji w ten projekt. Doniesienia ta potwierdza znany informator @Tech_Reve, który już wcześniej otrzymał podobne raporty od źródła w japońskim łańcuchu dostaw. Póki co jest jeszcze zbyt wcześnie, aby potwierdzić te wieści, ale warto zauważyć, że we wrześniu tego roku Wall Street Journal informował o utrudnieniach powodowanych rzekomo przez nierealistyczne cele, niewystarczające zrozumienie związanych z nimi wyzwań i bezużyteczne prototypy.

Ponadto na początku tego miesiąca Bloomberg donosił o kolejnych problemach związanych z opracowaniem autorskiego modemu i przełożenie jego premiery aż do końcówki 2025 roku lub nawet początku 2026 roku. Przypomnijmy, że firma Apple w celu opracowania swojego układu przejęła większość działalności Intela w zakresie modemów do smartfonów. Zaangażowanych zostało także sporo pracowników zatrudnionymi wcześniej w firmie Qualcomm. W obliczu niniejszych informacji nie wiemy zatem, jaka będzie przyszłość iPhone'a SE 4.

Źródło: @Tech_Reve, MacRumors