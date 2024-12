Annapurna Interactive znalazła się w trudnej sytuacji. Wydawcę gry Stray i wielu innych tytułów opuścili wszyscy pracownicy

Kilkanaście ostatnich miesięcy nie było zbyt dobrych dla firm zajmujących się tworzeniem gier komputerowych. Przez branżę przetoczyła się fala zwolnień i wydaje się, że ciągle nie jesteśmy jeszcze na końcu tego procesu. Problemów jest jednak więcej. Pokazuje to przykład jednego z mniejszych wydawców - firmy Annapurna Interactive. Konflikt kierownictwa z właścicielem poskutkował odejściem z pracy praktycznie wszystkich zatrudnionych.

Annapurna Interactive straciła wszystkich pracowników. Jest to efekt konfliktu, jaki wybuchł pomiędzy kierownictwem wydawcy gier a jego właścicielką. Nie wiadomo, jakie będą dalsze losy firmy.

Annapurna Interactive nie należy do grona dużych wydawców gier komputerowych. Najgłośniejszą pozycją wprowadzoną przez nią na rynek jest niewątpliwie Stray, który został mocno doceniony przez graczy i krytyków branżowych. Firma ma jednak na koncie dużo innych mniejszych pozycji, wśród których można wymienić chociażby What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero czy Outer Wilds. Przyszłość wydawcy nie wygląda jednak różowo. Źródła donoszą, że z dalszej pracy zrezygnował cały 25-osobowy zespół. Przyczyną tego ruchu miało być fiasko negocjacji, które prowadził prezes Nathan Gary z właścicielką podmiotu, czyli Megan Ellison. Celem rozmów było oddzielenie Annapurna Interactive od dotychczasowej spółki-matki, czyli Annapurna Pictures. Ellison wycofała się ponoć z negocjacji, co doprowadziło do radykalnego kroku ze strony wszystkich pracowników.

Nie wiemy na razie, jakie będą dalsze losy Annapurna Interactive. Megan Ellison zapewnia, że priorytetem jest teraz zapewnienie dalszego wsparcia dla partnerów wydawniczych i deweloperskich firmy. Biorąc jednak pod uwagę personalne trzęsienie ziemi, można mieć wątpliwości, czy podmiot ten będzie nadal funkcjonował. Najbardziej prawdopodobne wydaje się obecnie przeniesienie wszelkich zobowiązań do innej firmy lub po prostu wydzielenie nowego wydawcy działającego w ramach spółki-matki. Warto odnotować, że Annapurna Interactive posiada od 2022 roku wewnętrzne studio deweloperskie, które zajmuje się pracami nad grą przygodową Blade Runner 2033: Labyrinth. Z opublikowanych informacji nie wynika wprost, czy deweloperzy tej gry pozostali na swoich stanowiskach, ale z racji, że mowa jest tutaj o zwolnieniu się 25 osób wydaje się mało prawdopodobne, żeby także oni odeszli z pracy. Spółka-matka wydawcy będzie współfinansowała grę Control 2, ale studio Remedy Entertainment raczej nie odczuje ostatnich zawirowań personalnych.

