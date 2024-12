Phil Spencer z Microsoftu tłumaczy się ze zwolnień w podległych mu studiach. Mówi o podejmowaniu trudnych decyzji

Ostatnich kilkanaście miesięcy upłynęło pod znakiem pokaźnych zwolnień w branży gier. Jedne z największych objęły studia podległe Microsoftowi. Wydaje się, że amerykańska spółka ma potencjał finansowy, by zapewnić odpowiednią liczbę miejsc pracy. Zdecydowano się jednak na pokaźne cięcia w zatrudnieniu. Z decyzji tej tłumaczył się ostatnio Phil Spencer. Szef gamingowego działu Microsoftu powiedział, że nie była to dla niego łatwa decyzja.

Phil Spencer w niedawnym wywiadzie powiedział, że odpowiada za to, by dział gamingowy Microsoftu odpowiednio rósł, a to oznacza konieczność podejmowania także trudnych decyzji, takich jak zwolnienia pracowników.

Zwolnienia, o których mowa dotyczą przejętych niedawno przez Microsoft spółek Activision Blizzard i Bethesda Softworks, ale także studiów bezpośrednio podległych firmie z Redmond. Zamknięto Arkane Austin, Alpha Dog Studios czy Tango Gameworks. Skurczyło się także kilka innych podmiotów. Zwolnienia były zatem pokaźne, co nie umknęło uwadze wielu dziennikarzy branżowych. W niedawnym wywiadzie Phil Spencer powiedział, że były to "trudne decyzje". Ich podjęcie było jednak niezbędne, by możliwe było dalsze prowadzenie "zrównoważonego biznesu". Spencer jest świadomy, że decyzje tego typu są niełatwym momentem dla indywidualnych osób i zespołów deweloperskich jako całości. Podejmowane mają być jednak odpowiednie działania w stosunku do tych, których zwolnienia dotknęły. Szef działu gamingowego Microsoftu nie doprecyzował jednak, na czym one polegają.

Spencer zwrócił też uwagę, że polityka podległego mu działu musi zakładać działania, które doprowadzą do jego wzrostu. Można domyślać się, że najpewniej chodzi tu po prostu o dążenie do maksymalizacji efektywności wydatków i zwiększenia dzięki temu przychodów. Spencer powiedział, że wiąże się to także z niełatwymi wyborami, których on sam osobiście bardzo nie lubi, ale ktoś musi je podjąć. Zapowiedział też dalsze inwestycje w swój dział, które mają sprawić, że będzie to możliwe najlepszy tego typu biznes w branży. Jest to w zgodzie z wcześniejszymi wypowiedziami szefowej Xboksa - Sarah Bond. Mówiła ona, że głównym celem jest, by gamingowy biznes Microsoftu miał w dłuższej perspektywie czasowej zdrowe podstawy.

Źródło: GamesIndustry, IGN