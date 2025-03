Anbernic RG40XX V - nowy handheld do retro gier, który oferuje ekran IPS, podświetlaną gałkę analogową i konstrukcję Game Boya

Na początku sierpnia 2024 roku firma Anbernic zdradziła trochę informacji o swoim nadchodzącym handheldzie do retro gier. Minęło więc całkiem sporo czasu, zanim nowość została wprowadzona do sprzedaży, gdyż obecnie zbliżamy się już do końca wspomnianego miesiąca. Nie powinniśmy oczekiwać lepszej wydajności po edycji RG40XX V, wszak opiera się ona na tym samym chipie co niemal wszystkie ostatnie modele. Zmiany zaszły głównie w wyglądzie.

Nowy handheld od chińskiej firmy Anbernic w końcu zadebiutował. Wariant RG40XX V przynosi za sobą zmienioną konstrukcję z podświetlaną gałką analogową, natomiast nie ujrzymy żadnych zmian w kwestii wydajności.

Nowość od Anbernica to tak naprawdę wprowadzony w lipcu 2024 roku model RG40XX H, który występuje w innej formie. Anbernic RG40XX V wyróżnia się wertykalną konstrukcją, na co wskazuje także ostatnia litera w nazwie (H od Horizontal, z kolei V od Vertical). Ponownie więc sercem tego handhelda do retro gier będzie układ Allwinner H700, który będzie mógł liczyć na 1 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4. Na froncie znalazł się 4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 640 x 480 pikseli. Tak jak w horyzontalnej odsłonie spotkamy się z podświetlaną gałką analogową (choć we wspomnianej wersji występowały dwie), która sprawdzi się nie tylko w trójwymiarowych grach przygodowych, ale i w wyścigowych. Podświetlenie możemy całkowicie wyłączyć lub dostosować pod siebie.

Anbernic RG40XX V Procesor Allwinner H700

4 x 1,5 GHz Cortex-A53 Układ graficzny Mali-G31 MP2 Pamięć RAM 1 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana Brak Wyświetlacz 4" 640 x 480 px, IPS Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Porty, złącza i sloty 1 x mini HDMI

1 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x Slot na karty microSD (max. 512 GB) Akumulator 3200 mAh / do 6 godzin pracy Wymiary i waga 139 x 92 x 22 mm / 216 g Wersje kolorystyczne White, Indigo blue, Transparent black System Linux Cena 64 GB - 59,99 dolarów

64+128 GB - 74,99 dolarów

64+256 GB - 89,99 dolarów

Nie zabrakło modułów łączności bezprzewodowej, takich jak Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 4.2. Producent wyposażył swój nowy model w port mini HDMI, złącze USB typu C, gniazdo słuchawkowe, a także dwa sloty na karty microSD. Akumulator o pojemności 3200 mAh ma wystarczyć na 6 godzin pracy, jednak sporym minusem jest to, że nie mamy do niego łatwego dostępu. Handheld dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych, które możemy zobaczyć na poniższych grafikach. Do 29 sierpnia 2024 możemy liczyć na ceny, które podano w tabeli. Po tym okresie wszystkie kwoty zostaną podniesione o 7 dolarów. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

Źródło: Anbernic