Anbernic RG35XXSP - nadchodzi handheld do retro gier, który wygląda jak Nintendo Game Boy Advance SP

Anbernic nie zwalnia tempa i zapowiada kolejny model handhelda do retro gier, który tym razem przypomina konsolę Nintendo Game Boy Advance SP. Mamy więc do czynienia z niemalże identyczną składaną konstrukcją, którą wzbogacono jednak o nowoczesne złącza i moduły łączności bezprzewodowej. Producent zaprezentował właśnie nowy materiał wideo, w którym ukazano jak handheld radzi sobie z obsługą retro gier, a także, na jakie wersje kolorystyczne możemy liczyć.

Głównymi różnicami, jakie możemy zauważyć pomiędzy oryginalną konstrukcją a omawianym handheldem, są dwa dodatkowe przyciski (ABXY zamiast AB), a także brak gniazda na kartridże (co jest dość oczywiste) - reszta to praktycznie klon wspomnianego modelu od Nintendo. O samej specyfikacji technicznej nie wiemy jeszcze zbyt wiele, natomiast ponownie mamy do czynienia z serią RG35XX, z której w ostatnim czasie ukazało się kilka urządzeń i każde z nich korzystało z mocy układu Allwinner H700. Anbernic zdradził, że model RG35XXSP został wyposażony w łączność Wi-Fi oraz moduł Bluetooth 4.2, co także jest zgodne z poprzednimi odsłonami. Można więc zakładać, że omawiana edycja również otrzyma 1 GB pamięci RAM, a także 3,5-calowy wyświetlacz IPS.

Anbernic RG35XX Anbernic RG35XX Plus Anbernic RG35XX (2024) Procesor ATM7039s (4 x 1,6 GHz Cortex-A9) Allwinner H700 (4 x 1,5 GHz Cortex-A53) Układ graficzny PowerVR SGX544MP Mali-G31 MP2 Pamięć RAM 256 MB DDR3 1 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana - Wyświetlacz 3,5" IPS 640 x 480 px Złącza i sloty USB typu C, mini HDMI, Audio-Jack 3,5 mm, 2 x slot na karty microSD Łączność bezprzewodowa - Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 - System operacyjny Linux Akumulator 2600 mAh 3300 mAh 2600 mAh Wymiary 117 x 81 x 20 mm 117 x 81 x 22 mm Waga 165 g 186 g Obsługa emulatorów GB, GBC, GBA, NES, SNES, MAME, MS-DOS, PS1 i inne Cena MSRP - 57,99 dolarów (231 zł) MSRP 63,99 dolarów (255 zł)

Aktualnie 58,99 dolarów (235 zł) MSRP 49,99 dolarów (199 zł)

Na pokładzie znajdziemy port USB typu C, gniazdo słuchawkowe, dwa sloty na karty microSD, a także port HDMI (prawdopodobnie w wersji "mini"). Wydajność urządzenia zaprezentowano na poniższym wideo, gdzie widać, że sprzęt radzi sobie z obsługą gier z konsol Sony PlayStation 1, Nintendo 64, czy też tymi z automatów. Natomiast przy emulacji konsoli Sony PSP można zauważyć, że gra God of War: Chains of Olympus działa z mniejszą prędkością niż powinna. Jednak na niezależne testy przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. W tym momencie nie znamy ceny ani daty premiery, aczkolwiek Anbernic RG35XXSP zadebiutuje prawdopodobnie jeszcze w maju 2024 roku.

Nintendo Game Boy Advance SP

Źródło: YouTube @ANBERNIC