Anbernic RG35XX (2024) - nowa wersja popularnego handhelda do retro gier to czysty recykling. Jedynym plusem jest cena

Firma Anbernic postanowiła nieco odświeżyć swój bardzo popularny model handhelda do gier, czyli RG35XX. Edycja przeznaczona na 2024 rok z pozoru wygląda jak krok do przodu, wszak mamy do czynienia z wydajniejszym układem i pamięcią RAM o większej pojemności. Czar jednak pryska w momencie, gdy porównamy ją z wersją „Plus” - wtedy widać istotny regres, który usprawiedliwia jedynie całkiem niska cena. Zmiany na gorsze dotyczą akumulatora i łączności bezprzewodowej.

Anbernic RG35XX (2024) miał się okazać powiewem świeżości, jednak firma zdecydowała się na uszczuplenie wielu dotychczasowych zalet. Mamy co prawda do czynienia z wydajniejszym handheldem od pierwszej wersji, ale w obliczu wariantu „Plus” zauważymy, że wykonano kilka kroków wstecz.

Pierwszy Anbernic RG35XX był naprawdę dobrym urządzeniem, które jednak miało swoje wady. Do tych można było zaliczyć bardzo słaby dostęp do akumulatora, a także nie najlepszy system operacyjny i brak łączności bezprzewodowej. Wprowadzono więc wspomnianą już wersję „Plus”, która niwelowała te niedogodności, a dodatkowo oferowała lepszą wydajność. Teraz firma postanowiła zaoferować nową edycję, która przywraca dosłownie wszystkie wady pierwowzoru, a zachowuje jedynie nowszy procesor i pojemniejszą pamięć RAM. Jeśli nie porównamy sprzetu z jego poprzednikami, to wypada całkiem dobrze pod względem stosunku ceny do specyfikacji. Ciężko jednak przejść obok tego aspektu obojętnie.

Anbernic RG35XX Anbernic RG35XX Plus Anbernic RG35XX (2024) Procesor ATM7039s (4x1,6 GHz Cortex-A9) Allwinner H700 (4x1,5 GHz Cortex-A53) Układ graficzny PowerVR SGX544MP Mali-G31 MP2 Pamięć RAM 256 MB DDR3 1 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana - Wyświetlacz 3,5" IPS 640 x 480 px Złącza i sloty USB typu C, mini HDMI, Audio-Jack 3,5 mm, 2 x slot na karty microSD Łączność bezprzewodowa - Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 - System operacyjny Linux Akumulator 2600 mAh 3300 mAh 2600 mAh Wymiary 117 x 81 x 20 mm 117 x 81 x 22 mm Waga 165 g 186 g Obsługa emulatorów GB, GBC, GBA, NES, SNES, MAME, MS-DOS, PS1 i inne Cena MSRP - 57,99 dolarów (231 zł) MSRP 63,99 dolarów (255 zł)

Aktualnie 58,99 dolarów (235 zł) MSRP 49,99 dolarów (199 zł)

Z pewnością na niekorzyść przemawia fakt, że wariant Anbernic RG35XX Plus możemy nabyć za niewiele wyższą kwotę, a w tym przypadku mamy do czynienia z dużo lepszą funkcjonalnością. Można jedynie wspomnieć, że odświeżona edycja ma możliwość skorzystania z kontrolerów, które wykorzystują łączność radiową. Oczywiście, jeśli nowość ma wyprzeć podstawowy model z obiegu i po prostu go zastąpić, to jest to poniekąd uzasadnione działanie. Niemniej jednak w obliczu omawianych kwestii... Anbernic mógłby bardziej się postarać, ponieważ aktualnie mamy do czynienia z recyklingiem. Jeśli natomiast nadal chcemy dokonać zakupu, to musimy się udać pod ten adres.

