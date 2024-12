Anbernic RG35XX Plus - handheld do retro gier, który poprawia wszystkie wady poprzednika. Szykuje się kolejny hit

Na rynku małych i przede wszystkim tanich handheldów, które mają za zadanie uruchamiać retro produkcje, wyłaniają się głównie trzy firmy - Miyoo, Powkiddy oraz Anbernic. Ten ostatni najbardziej znany jest z modelu RG35XX, który okazał się bardzo udanym urządzeniem konkurującym o względy użytkowników z Miyoo Mini Plus. Właśnie doczekaliśmy się jego następcy, który niweluje praktycznie wszystkie wady poprzednika, a przy okazji nadal pozostaje relatywnie tani.

Anbernic zaprezentował nowy handheld do retro gier pod nazwą RG35XX Plus. Następca popularnego modelu wnosi szereg poprawek, które poprawiają wszystkie bolączki poprzednika.

Jedną z największych wad handhelda Anbernic RG35XX - zaraz po okropnie słabym systemie operacyjnym - był ciężki dostęp do akumulatora. Twórcy w końcu udoskonalili konstrukcję, dzięki czemu ten problem przestaje istnieć. Na dodatek ogniwo jest teraz pojemniejsze (3300 vs 2600 mAh). Zmiany dotyczą także lepszego układu, jakim jest teraz Allwinner H700 - wprowadza on wydajniejsze rdzenie Cortex-A53, a także układ graficzny Mali-G31 MP2. Możemy również liczyć na 1 GB pamięci RAM w nowszym standardzie LPDDR4. Sam układ portów i złącz, praktycznie nie uległ zmianie, więc nadal skorzystamy z dwóch slotów na karty pamięci microSD.

Anbernic RG35XX Plus Anbernic RG35XX Procesor Allwinner H700 (4 x 1,5 GHz Cortex-A53) ATM7039s (4 x 1,6 GHz Cortex-A9) Układ graficzny Mali-G31 MP2 PowerVR SGX544MP Pamięć RAM 1 GB LPDDR4 256 MB DDR3 Pamięć wbudowana - - Wyświetlacz 3,5" IPS 640 x 480 px Złącza i sloty USB typu C, HDMI, Audio-Jack 3,5 mm, 2 x slot na karty microSD Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 - System operacyjny Linux Dostępne systemy - GarlicOS, Batocera, Koriki Akumulator 3300 mAh 2600 mAh Wymiary 117 x 81 x 22 mm 117 x 81 x 20 mm Waga 186 g 165 g Obsługa emulatorów GB, GBC, GBA, NES, SNES, MAME, MS-DOS, PS1 i inne GB, GBC, GBA, NES, SNES, MAME, MS-DOS, PS1 i inne Cena MSRP 63,99 dolarów (256 zł) MSRP - 57,99 dolarów (230 zł)

Kolejną dużą nowością jest dodanie modułów łączności bezprzewodowej - do dyspozycji mamy Wi-Fi 5, a także Bluetooth 4.2. Trzeba przyznać, że wprowadzone zmiany są naprawdę znaczące i w tym momencie urządzenie wydaje się bardzo interesującym wyborem. Tym bardziej że jego cena nie wzrosła drastycznie, a pozostaje na podobnym pułapie. Możliwość zakupu została przewidziana na 25 listopada 2023 roku, a cena promocyjna będzie wynosić 57,99 dolarów (z kartą pamięci o pojemności 64 GB, bez uwzględnienia dodatkowych kosztów). W celu nabycia urządzenia powinniśmy się udać na stronę producenta lub wypatrywać okazji w późniejszym czasie na platformie Aliexpress.

Źródło: Anbernic