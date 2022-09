AMD Ryzen Embedded V3000 - premiera procesorów Zen 3 do zadań specjalnych. Wyróżniają się m.in. obsługą pamięci DDR5

Wszyscy żyją premierą nowych procesorów AMD Ryzen 7000, jednak debiut wyczekiwanych jednostek Zen 4 to nie wszystko, co przygotowali Czerwoni. Producent zaprezentował właśnie nowe układy z serii Ryzen Embedded V3000, które przeznaczone są przede wszystkim dla partnerów sprzedających gotowe zestawy. Chipy bazują na nieco starszej architekturze, lecz wspierają nowy standard pamięci DDR5. Nowa rodzina procesorów liczy sobie w sumie pięć modeli.

W porównaniu do poprzedników, chipy AMD Ryzen Embedded V3000 mają zaoferować do 124% większą wydajność, 50% szybszy transfer pamięci, większą liczbę rdzeni czy ulepszoną łączność I/O dla pamięci masowej i obciążeń sieciowych.

Procesory AMD Ryzen Embedded V3000 są już dostarczane do wiodących producentów systemów ODM i OEM. Chipy mają odpowiadać rosnącym wymaganiom w przechowywaniu danych (np. w chmurze), a także w zakresie funkcji routingu czy zabezpieczeń w centrach danych. Procesory AMD Ryzen Embedded V3000 mogą przydać się do różnych zastosowań, od obsługi wirtualnej infrastruktury hiperkonwergentnej po zaawansowane systemy na brzegu sieci. Nowe modele zostały oparte na architekturze Zen 3, wyróżniają się obsługą modułów DDR5-4800 i współczynnikiem TDP od 10 do 45 W.

V3C48 V3C44 V3C18I V3C16 V3C14 Rdzenie/wątki 8 / 16 4 / 8 8 / 16 6 / 12 4 / 8 Taktowania bazowe / Boost 3,3 / 3,8 GHz 3,5 / 3,8 GHz 1,9 / 3,8 GHz 2,0 / 3,8 GHz 2,3 / 3,8 GHz Cache L2 + L3 4 + 16 MB 2 + 8 MB 4 + 16 MB 3 + 16 MB 2 + 8 MB Obsługa RAM DDR5-4800 TDP (zakres) 35 - 54 W 10 - 25 W Linie PCIe 4.0 20L Porty Ethernet 2×10 Gb Temp. złącza 0 - 105 C -40 - 105 C 0 - 105 C

W porównaniu do jednostek Ryzen Embedded V2000 nowe procesory mają zaoferować do 124% większą wydajność, 50% szybszy transfer pamięci, większą liczbę rdzeni czy ulepszoną łączność I/O dla pamięci masowej i obciążeń sieciowych. Flagowy model z nowej serii to V3C48, który cechuje się 8-rdzeniami/16-wątkami, maksymalnym taktowaniem do 3.8 GHz i w sumie 20 MB pamięci cache. Warto dodać, że procesory wyróżniają się także obsługą systemu operacyjnego Linux ze starszymi sterownikami Ubuntu i Yocto, planowaną 10-letnią dostępnością oraz funkcjami zabezpieczeń AMD Memory Guard i AMD Platform Secure Boot.

