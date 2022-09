Rusza sprzedaż procesorów AMD Ryzen 7000. Sprawdź ceny Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 9 7950X

Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 bazujących na architekturze Zen 4 miała miejsce wczoraj, natomiast dzisiaj oficjalnie rusza sprzedaż nowych jednostek. Początkowo dostępne będą cztery modele: Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 9 7950X. Sklep morele.net posiada już wszystkie procesory na magazynie, szeroką ofertę odpowiednich płyt głównych z chipsetem AMD X670E oraz pamięci DDR5. Możecie za jednym zamachem złożyć kompletną platformę AM5.

Procesory AMD Ryzen 7000 to nowe rozdanie wprowadzające wiele fundamentalnych zmian. Po pierwsze - producent zastosował niższą litografię (5 nm), która pozwoliła zmieścić więcej tranzystorów i osiągnąć bardzo wysokie fabryczne taktowania. Wzrosła również wydajność jedno oraz wielowątkowa. Po drugie - wprowadzono obsługę pamięci DDR5 oraz interfejsu PCI-Express 5.0. Po trzecie - każdy procesor należący do rodziny AMD Ryzen 7000 posiada teraz zintegrowany układ graficzny Radeon wykorzystujący nowoczesną architekturę RDNA2. Platforma AM5 będzie otrzymywała aktualizacje w postaci nowych generacji przynajmniej do 2025 roku, wśród których znajdą się między innymi modele z pamięcią 3D Cache.

Razem z procesorami AMD Ryzen 7000 pojawiły się również nowe płyty główne z chipsetami AMD X670E / X670, natomiast w ciągu miesiąca powinny pojawić się tańsze modele z chipsetami AMD B650E / B650. Stasze konstrukcje dla platformy AM4 są niekompatybilne. Dodatkowo, AMD Ryzen 7000 wymagają pamięci DDR5 i nie obsługują standardu DDR4, zaś optymalnym taktowaniem modułów jest 6000 MHz. Zaznaczyć również należy, że procesory w wersji pudełkowej (BOX), chociaż objęte pełną trzyletnią gwarancją, otrzymujemy bez systemu chłodzenia. Cooler trzeba zorganizować we własnym zakresie - najlepiej 240/280 mm system AiO albo solidne wieżowe chłodzenie powietrzem np.: Arctic Liquid Freezer II.

AMD Ryzen 5 7600X Konfiguracja 6 rdzeni 12 wątków Taktowanie 4700-5300 MHz Cache L3 32 MB Kontroler DDR5 5200 MHz Mnożnik Odblokowany Linie PCIe 5.0 24 Układ graficzny Radeon (2 CU) TDP 105 W Chłodzenie Nie Test na PurePC - Cena 1749 zł (sprawdź aktualną)

AMD Ryzen 7 7700X Konfiguracja 8 rdzeni 16 wątków Taktowanie 4500-5400 MHz Cache L3 32 MB Kontroler DDR5 5200 MHz Mnożnik Odblokowany Linie PCIe 5.0 24 Układ graficzny Radeon (2 CU) TDP 105 W Chłodzenie Nie Test na PurePC Link Cena 2249 zł (sprawdź aktualną)

AMD Ryzen 9 7900X Konfiguracja 12 rdzeni 24 wątki Taktowanie 4700-5600 MHz Cache L3 64 MB Kontroler DDR5 5200 MHz Mnożnik Odblokowany Linie PCIe 5.0 24 Układ graficzny Radeon (2 CU) TDP 170 W Chłodzenie Nie Test na PurePC - Cena 3249 zł (sprawdź aktualną)

AMD Ryzen 9 7950X Konfiguracja 16 rdzeni 32 wątki Taktowanie 4500-5700 MHz Cache L3 64 MB Kontroler DDR5 5200 MHz Mnożnik Odblokowany Linie PCIe 5.0 24 Układ graficzny Radeon (2 CU) TDP 170 W Chłodzenie Nie Test na PurePC Link Cena 4099 zł (sprawdź aktualną)

