AMD Ryzen 9000 - procesor Zen 5 na pierwszym zdjęciu. Tak prezentuje się desktopowa jednostka Granite Ridge

Od premiery procesorów AMD Ryzen 7000 minęło już sporo czasu. Oczywiście należy mieć na uwadze, że w międzyczasie producent uaktualnił tę serię chipów o modele z pamięcią 3D V-Cache, ale nie zmienia to faktu, że wielu graczy i entuzjastów woli poczekać na debiut kolejnej rodziny chipów niż decydować się na zakup modelu Zen 4. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że AMD czyni postępy przy procesorach Zen 5 i doczekamy się debiutu w ciągu kilku miesięcy.

Wygląda na to, że z zewnątrz procesory AMD Ryzen 9000 nie będą się wyróżniać od poprzedników, jednak i tak możemy oczekiwać znaczącego wzrostu wydajności.

Do sieci wyciekło właśnie zdjęcie inżynieryjnej wersji desktopowego procesora AMD Zen 5 (nazwa kodowa Granite Ridge), który najprawdopodobniej będzie reprezentował linię Ryzen 9000 - w końcu rodzina Ryzen 8000 już istnieje i składa się z jednostek APU. Jak widać poniżej, chip nie prezentuje się jakoś zaskakująco - na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że to AMD Zen 4, ale to wszystko z uwagi na fakt, że nadchodzące układy będą kompatybilne z podstawką AM5, chipsetami z serii 600 i powstałymi już systemami chłodzenia.

Jeśli chodzi o liczbę rdzeni, procesory AMD Ryzen 9000 nie będą się tutaj wyróżniać na tle poprzedników. Nadal dostępne mają być warianty z 6, 8, 12 i 16 rdzeniami. Jak można zauważyć na powyższym zdjęciu, chip ma numer OPN 100-000001290-11, który znajduje się już w bazie danych Einstein@Home i został zidentyfikowany jako 8-rdzeniowy/16-wątkowy model. Możliwe zatem, że mówimy tu o procesorze, który w przyszłości będzie nosił oznaczenie Ryzen 7 9700X lub 9800X. Na podstawie ostatnich przecieków spodziewamy się, że architektura Zen 5 zapewni nawet 40% wzrost wydajności IPC w porównaniu do Zen 4. Oczekujemy, że nowe procesory zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku.

[AKTUALIZACJA] Jak się okazuje, widoczne powyżej zdjęcie wcale nie musi przedstawiać wczesnej wersji chipu AMD Granite Ridge. Serwis Overclocking.com informuje, że to podróbka wykonana przez jednego z użytkowników Discorda.

Źródło: TechPowerUp, @ExperteVallah, @9550pro