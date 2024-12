AMD Ryzen 9 7950X jest coraz częściej wykorzystywany do kopania kryptowalut. Jego główna zaleta to efektywność

Największy boom na kryptowaluty minął jakiś czas temu. Przez to zjawisko mieliśmy do czynienia z brakiem dostępności kart graficznych na rynku. Kryptowaluty nadal się jednak kopie, choć na dużo mniejszą skalę. W ostatnim okresie coraz większą popularność w tego typu zadaniach zyskuje procesor AMD Ryzen 9 7950X. Przyczyna tkwi w efektywności CPU, czyli w tym przypadku w wartości wydobytej kryptowaluty w stosunku do kosztów energii elektrycznej.

Procesor AMD Ryzen 9 7950X mocno przyciągnął uwagę górników kryptowalut. Aktualnie pozwala on uzyskać znacznie wyższy zysk niż karty graficzne. Wszystko dzięki dużo niższemu poborowi mocy.

Rynek kryptowalut zyskuje ostatnio ponownie na wartości. Wystarczy wspomnieć, że kurs Bitcoina jest aktualnie najwyższy w historii (1 BTC kosztuje aktualnie około 287 500 zł / 73 300 dolarów). Wielu użytkowników poszukuje jednak alternatywnych kryptowalut i sposobów kopania. Choć najpopularniejszym sprzętem tego typu pozostają ciągle karty graficzne, to niektóre kryptowaluty zakładają wykorzystanie procesora. Jedną z nich jest zyskujący ostatnio na popularności Qubic, który używa instrukcji AVX2 i AVX-512. Najnowsza generacja jednostek AMD bardzo dobrze sobie radzi z ich obsługą, co tłumaczy duże zainteresowanie górników procesorem Ryzen 9 7950X. Dodatkowo, konsumenckie jednostki Intela są od lat pozbawione wsparcia dla AVX-512, co zmniejsza liczbę dostępnych alternatyw.

W obecnych okolicznościach rynkowych nie jest niczym nadzwyczajnym uzyskanie 3 dolarów zysku na 24 godziny pracy procesora AMD, przy kopaniu kryptowaluty Qubic. Kwota ta uwzględnia także koszty energii elektrycznej. Dla porównania, najefektywniejsze obecnie kryptowaluty wydobywane za pomocą kart NVIDIA GeForce RTX 4090 (Pyrin i NEX) oferują około 1,7-1,9 dolara zysku na dobę. Wynika to przede wszystkim z wysokiego poboru mocy przez GPU. Nie bez znaczenia dla popularności najnowszej generacji procesorów Ryzen wśród górników jest też dużo niższy koszt samej jednostki. Warto odnotować, że w sklepach już pojawiły się braki omawianego CPU. Dotyczy to na razie przede wszystkim rynku amerykańskiego, ale jeśli wzrost na rynku kryptowalut utrzyma się, to dotkną one także innych regionów.

Źródło: WCCFTech