AMD Ryzen 7000 - premiera desktopowych procesorów Zen 4 ma się odbyć znacznie wcześniej niż przypuszczano

O ile nadal trudno kupić wydajną kartę graficzną w rozsądnej cenie, to na szczęście sprawa z budową platformy komputerowej wygląda znaczniej prościej. Na rynku nie brakuje teraz świetnych procesorów w atrakcyjnych cenach - do wyboru mamy sprawdzone chipy AMD Ryzen 5000 (z tanimi płytami AM4) oraz nowe układy Intel Core 12. generacji. Mimo tego, że o stagnacji raczej nie ma mowy, to wszystko wskazuje na to, że dotychczasowe chipy już niedługo doczekają się swoich następców. Szczególnie ciekawie zapowiadają się nowe procesory AMD Zen 4 o kodowej nazwie Raphael, które powstaną przy użyciu nowej litografii 5 nm, będą przeznaczone na nową podstawkę AM5 i obsłużą szereg nowych standardów. Jeśli mocno na nie czekacie, to mamy dla Was dobrą wiadomość - ich debiut może być znacznie bliżej, niż dotychczas sądzono.

Stosunkowo niedaleka premiera układów AMD Ryzen 7000 może sprawić, że nadchodzący układ Ryzen 7 5800X3D będzie wyłącznie ciekawostką interesującą grono entuzjastów chcących pozostać na podstawce AM4.

Jeszcze wczoraj myśleliśmy, że Ryzeny 7000 to ciągle technologia przyszłości, którą poznamy dopiero pod koniec tego roku. Jak jednak donosi popularny ostatnio @greymon55, procesory Raphael pojawią się znacznie szybciej. AMD najwyraźniej zrezygnowało z planów pokazania układów w czwartym kwartale i przeniosło prezentację na trzeci kwartał tego roku. Choć nadal nie znamy konkretnej daty premiery procesorów Zen 4, to jednak - jeśli wierzyć zapewnieniom leakstera - odbędzie się ona przed 22 września, a więc jeszcze przed końcem lata.

ZEN4 Q4 ❌ — Greymon55 (@greymon55) February 11, 2022

Earlier than that. — Greymon55 (@greymon55) February 11, 2022

Oczywiście to świetna informacja dla tych, którzy planowali zmianę platformy jeszcze przed końcem roku, jednak trzeba mieć na uwadze, że ledwie kilka miesięcy (a może nawet tygodni?) wcześniej pojawi się wyczekiwany AMD Ryzen 7 5800X3D z pamięcią 3D V-Cache. Stosunkowo niedaleka premiera układów Raphael może sprawić, że nowy udoskonalony Vermeer będzie wyłącznie ciekawostką interesującą wyłącznie grono entuzjastów chcących pozostać na podstawce AM4. Cała sytuacja zdaje się przypominać nieco debiut jednostek Intel Broadwell (które także mają dodatkową pamięć podręczną) tuż przed premierą kolejnej "dużej" rodziny układów Skylake dla każdej grupy klientów. Nie ma jednak co wyrokować, dopóki nie poznamy oficjalnego stanowiska producenta w tej sprawie.

Źródło: VideoCardz, @greymon55