AMD AM5 - Poznaliśmy szczegóły dotyczące gniazda dla procesorów Ryzen 7000. Czerwoni inspirują się rozwiązaniami od Intela

W świecie procesorów komputerowych zasadniczo od listopada ubiegłego roku cała uwaga skupiona jest na przedstawicielach rodziny Intel Alader Lake-S. Trudno się temu dziwić, gdy 12. generacja procesorów od Niebieskich przyniosła sporo nowości - litografia 10 nm, architektura big.LITTLE, obsługa modułów RAM DDR5 i interfejsu PCIe 5.0 - oraz potężny skok wydajności. Atmosfera tylko została podgrzana wraz ze styczniowym debiutem tańszych, zablokowanych jednostek. Jednak entuzjaści nowych technologii oraz fani AMD nie mogą doczekać się premiery kolejnej odsłony rodziny Ryzen, tym razem z numerem 7000. A tak się składa, że w sieci pojawiły się dokładne grafiki przedstawiające dedykowane im gniazdo AMD AM5.

Chłodzenia stworzone z myślą o gnieździe AMD AM4 (technologia PGA) mają być również kompatybilne z nadciągającym AMD AM5 (rozwiązanie LGA).

Na łamach niemieckiego portalu Igor's LAB opublikowane zostały szczegółowe rendery przedstawiające gniazdo AMD AM5, które stworzone zostało z myślą o kolejnych generacjach konsumenckich procesorów z rodziny AMD Ryzen. Całość pochodzi zapewne z ubiegłorocznego włamania na serwery firmy GIGABYTE. Czerwoni odchodzą wreszcie od technologii PGA, gdzie CPU wyposażone jest w "nóżki" i przechodzą na rozwiązanie LGA, a więc piny znajdują się w gnieździe. Tym samym całe rozwiązanie na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina sockety znane z płyt głównych dla procesorów od Intela, gdzie dostajemy metalową ramkę, która opuszczana jest dużą boczną dźwignią. Ma to na celu zapewnienie równomiernego nacisku.

Zmianie uległ również backplate montowany pod płytą główną. Od teraz mamy nie 4, a 8 otworów. Połowa z nich z rozstawem jak w gnieździe AMD AM4 co zapewni kompatybilność ze starszymi układami chłodzenia. Druga połowa to "Socket Actuation Mechanism" (SAM), mający zapewnić wyrównanie coolera CPU z gniazdem, a nie tylko płytką backplate. Teoretycznie wydłuża to całą operację, ale w praktyce prawdopodobnie zniweluje szansę na zły montaż chłodzenia i niepełne pokrycie IHS. Z ostatecznymi ocenami trzeba jednak poczekać do premiery. A ta wraz z procesorami AMD Ryzen 7000 (Raphael) przewidywana jest na drugą połowę 2022 roku. Nowe gniazdo powinno pojawić się na płytach głównych z chipsetami z serii AMD 600.

