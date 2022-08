AMD Ryzen 7000 - nowe procesory Zen 4 mają obsłużyć pamięć DDR5 6000 MHz w trybie synchronicznym. Informacje o cenach

Pod koniec sierpnia AMD planuje oficjalnie zaprezentować procesory AMD Ryzen 7000. Z kolei układy Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 7 7600X już 15 sierpnia trafią do sprzedaży, wraz z pierwszymi płytami głównymi z podstawką AM5. Nowe procesory będą obsługiwać wyłącznie pamięć RAM DDR5. W sieci pojawiły się informacje, które zdradzają jakie pamięci będą najlepsze dla nadchodzących procesorów. Ponadto poznaliśmy nowe szczegóły o cenach układów Zen 4.

W sieci pojawiły się nowe informacje o działaniu pamięci RAM DDR5 z procesorami AMD Ryzen 7000. Wygląda na to, że swoistym "sweet spotem" dla nowych układów Zen 4 będą pamięci DDR5 6000 MHz, które będą współpracować z procesorami w trybie synchronicznym.

Od dłuższego czasu wiemy, że nowe procesory AMD Ryzen 7000 będą obsługiwać wyłącznie pamięć RAM DDR5. Informacje o zastosowanym kontrolerze pozostają wciąż niepotwierdzone (dotychczas mówiło się o DDR5 5200 MHz, ewentualnie 5600 MHz). Według doniesień portalu WCCFTech, nadchodzące układy Zen 4 mają całkiem nieźle współpracować z najnowszym standardem pamięci RAM. Już poprzednie generacje oferowały pewien próg, do którego moduły RAM mogły pracować synchronicznie. Przykładowo dla procesorów AMD Ryzen 5000, takim punktem są pamięci RAM DDR4 4000 MHz (czasami trafiły się nawet sztuki robiące 4133 MHz).

Nadchodzące układy Ryzen 7000 również zaoferują dopracowany kontroler pamięci DDR5, który z pomocą nowej funkcji AMD EXPO pozwoli osiągnąć wysokie zegary dla Infinity Fabric w ustawieniach 1:1. Według nowych informacji, takim górnym wynikiem będą moduły RAM z efektywną częstotliwością 6000 MHz (bez konkretnych opóźnień, więc im bardziej uda się obniżyć opóźnienia drugorzędne i trzeciorzędne, tym jeszcze lepsze osiągi zaoferuje cała platforma). Wkrótce dowiemy się, na ile powyższa informacja się potwierdzi.

Dodatkowo w sieci pojawił się render prezentujący nowe pudełko dla procesorów AMD Ryzen 9 7900X oraz Ryzen 9 7950X. Ma ono w zamyśle prezentować się bardziej ekskluzywnie w porównaniu do pudełek dla poprzednich generacji. Ponadto poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące cen. Wygląda na to, że procesor AMD Ryzen 7 7700X wystartujuje z takim samym MSRP jak ich bezpośredni poprzednik (Ryzen 7 5700X), natomiast Ryzen 5 7600X powinien kosztować mniej niż Ryzen 5 5600X w dniu premiery (co związane jest właśnie z ceną MSRP Ryzena 7 5700X) z kolei pozostałe procesory będą miały wyższe MSRP (w jakim stopniu to jednak wciąż sekret).

Ryzen 5 5600X Ryzen 5 7600X Ryzen 7 5700X Ryzen 7 7700X Cena MSRP 299 USD <299 USD 299 USD 299 USD

Ryzen 7 5800X Ryzen 7 7800X Ryzen 9 5900X Ryzen 9 7900X Ryzen 9 5950X Ryzen 9 7950X Cena MSRP 449 USD >449 USD 549 USD >549 USD 799 USD >799 USD

