AMD Ryzen 4000 - kolejni producenci szykują laptopy z APU Renoir

W styczniu AMD zaprezentowało nowe mobilne procesory Ryzen serii 4000 - od tamtej pory zapowiedziano przynajmniej kilkanaście nowych notebooków opierających się o rzeczone jednostki APU Renoir. W ostatnich dniach spore poruszenie wśród komentujących wywołała zapowiedź tanich laptopów Xiaomi RedmiBook, które będą wykorzystywać niskonapięciowe procesory AMD oraz dobrej klasy matryce Full HD z blisko 100% pokryciem barw sRGB. Także Lenovo coraz chętniej patrzy ku nowym APU Renoir, bowiem w produkcji są zarówno ThinkPady, jak również ThinkBooki, Legion oraz urządzenie konwertowalne Lenovo Flex 5. Teraz kolejni producenci pracują nad swoimi urządzeniami, co zostało odkryte po najświeższych testach podchodzących z benchmarków GeekBench oraz 3DMark.

Procesory AMD Ryzen serii 4000 z biegiem czasu stają się coraz popularniejsze wśród producentów, choć nadal widać tendencję do umieszczania ich w tańszych notebookach. Nowe informacje pochodzące z baz programów 3DMark oraz GeekBench dają nam jasno do zrozumienia, że wkrótce poznamy nowości od LG oraz Fujitsu z tymi procesorami. W przypadku LG przetestowano urządzenie z 4-rdzeniowym i 4-wątkowym AMD Ryzen 3 4300U oraz 8-rdzeniowym i 8-wątkowym AMD Ryzen 7 4700U. Oczywiście baza GeekBench nie podaje konkretnego modelu, jednak mało prawdopodobne jest abyśmy mieli do czynienia z innym wariantem LG Gram. Koreański producent przygotował kiedyś dosyć taniego laptopa z APU AMD Raven Ridge, jednak był on dostępny wyłącznie na koreańskim rynku - zdjęcie produktu widnieje poniżej akapitu. Bardzo możliwe, że będziemy mieli do czynienia z jego następcą, ewentualnie z zupełnie inną marką, przygotowaną dla procesorów AMD.

Potencjalnie ciekawszym modelem może być tajemniczy laptop od Fujitsu, który znany jest z produkcji laptopów niekoniecznie urzekających designem, ale z drugiej strony będącymi bardzo funkcjonalnymi laptopami, co udowadniają modele z linii Lifebook. W bazie programu 3DMark pojawił się notebook japońskiej firmy, który wyposażono w 8-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD Ryzen 7 4700U oraz dedykowaną kartę graficzną AMD Radeon RX 5300M. Dosyć ciekawy i dotąd niespotykany duet, który może skupić wokół siebie całkiem liczną grupę zainteresowanych. Sprzęt wyposażono także w 1 TB nośnik SSD Samsung PM991, co niejako wskazuje, że możemy mieć do czynienia z laptopem nieco wyżej pozycjonowanym. Zarówno w przypadku LG jak i Fujitsu zamontowano także pamięci RAM DDR4 w trybie Dual Channel, pojemności 8 lub 16 GB oraz z taktowaniem 3200 MHz. Miło widzieć, że kolejni producenci przygotowują pozycje z procesorami AMD. Już teraz widać, że zainteresowanie nimi jest większe w porównaniu do dwóch poprzednich generacji - Raven Ridge oraz Picasso.

Źródło: Twitter _rogame