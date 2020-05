AMD Ryzen 7 4800U - Test wydajności procesora dla laptopów

AMD Ryzen 7 4800U to bez wątpienia jeden z najciekawszych procesorów APU, jakie znalazły zastosowanie w komputerach przenośnych. Pomimo bardzo wysokiej wydajności, konkurującej z topowymi procesorami Intela 9 i 10 generacji, jego TDP jest na wyjątkowo niskim poziomie 15 W, tym samym stając się właściwie liderem w kontekście efektywności energetycznej. Niestety obecnie w sprzedaży nie znajdziemy jeszcze żadnych modeli wykorzystujących najnowszy 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 7 4800U. W jaki sposób możemy więc sprawdzić jego potencjalną wydajność? Najlepiej przygotować symulację i w tym celu skorzystać z innego procesora APU o takiej samej budowie i konfiguracji rdzeni. Postanowiłem zrealizować takie nietypowe zagadnienie i sprawdzić, czego spodziewać się po 8-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorze mobilnym, któremu obniżymy TDP do poziomu odrobinę tylko wyższego od domyślnych ustawień AMD Ryzen 7 4800U.

Autor: Damian Marusiak

Dzisiejszy test ma odpowiedzieć w domyśle na pytanie, jakiej wydajności możemy oczekiwać po topowych procesorach Ryzen z serii U, a ściślej mówiąc po Ryzenie 7 4800U, który także został wyposażony w 8 rdzeni oraz 16 wątków. Bazą dla tego materiału okazał się inny procesor APU o identycznej konfiguracji rdzenia oraz z identycznym, zintegrowanym układem graficznym. Mowa oczywiście o jednostce AMD Ryzen 9 4900HS, którego domyślne TDP wynosi 35 W, jednak na potrzeby symulacji AMD Ryzen 7 4800U współczynnik ten został odpowiednio obniżony. Test w przypadku AMD Ryzen 9 4900HS udało się zrobić bez większego problemu, bowiem laptop na którym bazowałem ASUS ROG Zephyrus G14 ma spore możliwości w konfigurowaniu TDP.

Dzisiejszy, nietypowy test ma na celu przygotowanie symulacji wydajności 8-rdzeniowego i 16-wątkowego procesora AMD Ryzen 7 4800U.

W przypadku laptopa ASUS ROG Zephyrus G14, możliwość konfiguracji TDP procesora odbywa się za pomocą programu Armoury Crate. Maksymalną moc procesora osiągniemy w trybie "Turbo", nas jednak dzisiaj ten tryb zupełnie nie interesuje. Zamiast tego skupimy się na profilu "Silent", w którym domyślne TDP w testach wielowątkowych wynosi 25 W, natomiast w testach jednowątkowych wynosi 15 W. Jednym prostym kliknięciem w myszy w programie możemy ograniczyć moc procesora AMD Ryzen 9 4900HS, a tym samym sprowadzić go mniej więcej do poziomu AMD Ryzen 7 4800U, którego konfiguracja jest taka sama (tyle samo rdzeni i wątków, identyczny zintegrowany układ graficzny). W przypadku ultrabooków powinniśmy nadal oczekiwać odrobinę niższej wydajności niż to co tutaj zaprezentujemy dzisiaj. Niemniej obniżenie TDP na bazie AMD Ryzen 9 4900HS da już nam pewną jasność co do jego możliwości.

AMD Ryzen 7 4800U jest jednym z najmocniejszych przedstawicieli nowej generacji APU Renoir. Wykorzystuje on wszystkie usprawnienia architektury Zen 2 oraz 7 nm proces technologiczny od TSMC. Użycie nowej litografii w połączeniu z nową architekturą daje imponujące rezultaty w efektywności energetycznej, które obecnie są nieosiągalne dla konkurencyjnego Intela. Nowy procesor APU wyposażono w osiem rdzeni oraz szesnaście wątków. Bazowe taktowanie wynosi 1,8 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,2 GHz. Ponadto APU Ryzen 7 4800U wyposażono w zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics z 8 aktywnymi blokami CU oraz znacznie wyższym taktowaniem sięgającym 1750 MHz. Nowe APU Renoir posiada także usprawniony kontroler pamięci DDR4, tym razem zgodny z pamięciami 3200 MHz. Testowane urządzenie posiada zgodne moduły RAM pracujące w trybie Dual Channel. Współczynnik TDP AMD Ryzen 7 4800U w trybie domyślnym wynosi 15 W, jednak może zostać skonfigurowane do poziomu 25 W. Na bardzo podobnym poziomie możemy ustawić również układ AMD Ryzen 9 4900HS i tak właśnie zrobiliśmy, by móc sprawdzić możliwości AMD Ryzen 7 4800U.