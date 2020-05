ASUS ROG Zephyrus G14 - Test notebooka z AMD Ryzen 9 4900HS

Niedawno prezentowaliśmy wam notebooka ASUS TUF Gaming 15, który odznacza się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości i wydajności. Dzisiaj natomiast skupimy się na drugim premierowym urządzeniu, które debiutuje właśnie w sklepach w Polsce. Mowa o laptopie ASUS ROG Zephyrus G14, który jako jedyny na razie może pochwalić się obecnością procesora APU AMD Ryzen 9 4900HS z jeszcze bardziej energooszczędnej linii układów Renoir. Ten 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor pracuje z domyślnie obniżonym TDP do poziomu 35W, oferując jednocześnie w dalszym ciągu iście topową wydajność. Sam laptop to nowy przedstawiciel linii Republic of Gamers, który odznacza się mocno odmienionym designem. Co ciekawe, choć nadal mamy do czynienia z notebookiem ROG, to pod wieloma względami wcale nie przypomina dotychczasowych urządzeń tej marki.

Autor: Damian Marusiak

ASUS ROG Zephyrus G14 odznacza się wyjątkową stylistyką na zewnętrznej pokrywie - niektóre warianty tego laptopa będą miały umieszczone w dedykowanej części obudowy białe diody LED, które w połączeniu ze specjalną aplikacją będą mogły świecić w ułożony przez użytkownika wzór. Na razie te warianty nie trafiają jeszcze do sprzedaży, jednak sytuacja zmieni się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Sprzęt dostępny jest w biało-srebrnej oraz grafitowej wersji kolorystycznej, które w mojej ocenie niewiele przypominają modele ROG Zephyrus z poprzednich lat. Jest to obecnie również ekskluzywny model notebooka z zamontowanymi układami AMD Ryzen serii 4000 z energooszczędnej linii "HS", gdzie domyślne TDP obniżono z 45W do 35W. Maszynka wydaje się być niezwykle wręcz oszczędna pod względem wydzielanego ciepła. Jak to jednak wpłynie na wydajność notebooka?

ASUS ROG Zephyrus G14 jest najnowszym modelem tajwańskiego producenta, który przeznaczony został z myślą o graczach. Sprzęt wyposażono w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy układ APU AMD Ryzen 9 4900HS oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q.

NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q w oferowanym notebooku ASUS ROG Zephyrus G14 to odświeżona wersja karty Turing, która pierwotnie zadebiutowała w styczniu 2019 roku. Nowa wersja, podobnie jak GeForce RTX 2060, został wprowadzony po cichu przez NVIDIĘ do laptopów, a producenci w żaden sposób nie oznaczają nowych wersji GPU. Choć nowa wersja karty GeForce RTX 2060 posiada domyślnie zwiększone TDP do 115W, w laptopie ASUS ROG Zephyrus G14 jest ten współczynnik zmniejszony do 65W (z tego względu mowa o wersji Max-Q Design ze znacznie obniżonymi zegarami rdzenia). Bazowe taktowanie rdzenia wynosi 1075 MHz z możliwością zwiększenia w trybie GPU Boost 4.0 do maksymalnie 1285 MHz. Kolejną zmianą jest wykorzystanie bardziej energooszczędnych kości pamięci GDDR6 - zamiast modułów o efektywnym taktowaniu 14000 MHz, otrzymujemy pamięci 11000 MHz. To przekłada się na niższą przepustowość karty - z 336 GB/s do 269 GB/s.

Konfiguracja laptopa ASUS ROG Zephyrus G14:



Procesor AMD Ryzen 9 4900HS (3,0 GHz - 4,3 GHz)

16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz

Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Graphics (8 CU)

Dedykowana karta NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q Design

Ekran 14,0" / IPS 60 Hz / rozdzielczość 2560x1440 pikseli

Dysk SSD Intel 660p Series / 1 TB / PCIe x4 Gen.3 NVMe

System Microsoft Windows 10 Home 1909 (November Update)

AMD Ryzen 9 4900HS jest jednym z najmocniejszych przedstawicieli nowej generacji APU Renoir. Wykorzystuje on wszystkie usprawnienia architektury Zen 2 oraz 7 nm proces technologiczny od TSMC. Użycie nowej litografii w połączeniu z nową architekturą daje imponujące rezultaty w efektywności energetycznej, które obecnie są nieosiągalne dla konkurencyjnego Intela. Nowy procesor APU wyposażono w osiem rdzeni oraz szesnaście wątków. Bazowe taktowanie wynosi 3,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,3 GHz. Ponadto APU Ryzen 9 4900HS wyposażono w zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics z 8 aktywnymi blokami CU oraz znacznie wyższym taktowaniem sięgającym 1750 MHz. Nowe APU Renoir posiada także usprawniony kontroler pamięci DDR4, tym razem zgodny z pamięciami 3200 MHz. Laptop ASUS ROG Zephyrus G14 posiada oczywiście zgodne moduły RAM pracujące w trybie Dual Channel. Współczynnik TDP Ryzena 9 4900HS wynosi domyślnie 35W z możliwością zwiększenia do 54W przez pierwsze dwie minuty obciążenia.